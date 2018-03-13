





В этом марте у Ларисы Долиной что ни день, то модное мероприятие. Она не только приняла участие в праздновании 80-летия Вячеслава Зайцева , но и согласилась закрыть показ своего любимого грузинского дизайнера.

1 2 3 ... 12 Лариса Долина приняла участие в модном показе

На днях в Москве прошел показ Goga Nikabadze. Свою новую осенне-зимнюю коллекцию грузинский модельер представил в рамках Mercedes-Benz-Fashion Week Russia. На этот раз работа дизайнера получилась драматичной и даже немного театральной. Манекенщицы напоминали актрис немого кино — сходство усиливали струящиеся шелковые платья с пышными бантами, небрежно накинутые на одно плечо пальто и эффектные шляпки.



Главной звездой дефиле стала Лариса Долина. Модельер отвел для своей приглашенной гостьи особую роль — 62-летняя певица появилась на подиуме в финале шоу. Под громкие аплодисменты артистка продефилировала в длинном платье с весьма смелым разрезом. Образ завершили миниатюрная шляпка и ботильоны ярко-фиолетового цвета.



Если для кого-то появление Долиной на подиуме и стало большим сюрпризом, то только не для поклонников грузинской марки. Им известно, что Гога Никабадзе является давним почитателем таланта российской звезды и не раз признавался, что вдохновляется ее джазовым репертуаром. Лариса Долина отвечает дизайнеру взаимностью — за последние несколько сезонов она не пропустила ни одного шоу Goga Nikabadze в Москве. И вот на этот раз решила переместиться с первого ряда на подиум. Предлагаем вам оценить выход певицы.

