В декабре прошлого года российские СМИ облетела печальная новость о том, что скончалась экс-участница «Дома-2» Мария Политова. Гражданский муж погибшей до сих пор не может смириться с ее смертью.

В начале декабря 2017 года на странице Марии Политовой в Инстаграме появилось сообщение ее гражданского мужа Артема Шанурова о том, что она ушла из дома без мобильного телефона и не вернулась. Молодой человек дал понять, что девушка может совершить суицид, потому что страдает от депрессии и биполярного расстройства. Спустя неделю Мария была найдена мертвой недалеко от дачного участка ее дедушки. Причиной гибели была названа острая сердечная недостаточность на фоне переохлаждения.



На днях в аккаунте девушки Артем опубликовал письмо, в котором рассказал о начале их отношений.



«Ровно год назад она приехала ко мне, чтобы отметить свой юбилей — и оказалось, что мы не просто старые друзья. <…> Это было неожиданностью для нас обоих, мы до этого были знакомы больше 11-ти лет. С тех пор редко проходил день, чтобы она не говорила, как счастлива — что у нее, наконец, началась нормальная жизнь и она впервые обрела настоящий дом и семью. Что хочет состариться вместе. Не было даже минимальных сомнений, что это навсегда. Навсегда получилось только для нее...» — поделился переживаниями молодой человек (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

Оказывается, 13 марта, в день рождения Политовой, Шануров хотел сделать ей предложение.

«В тот роковой день, когда она исчезла, я сидел на работе и выбирал обручальные кольца. Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь. Наступит момент, и я расскажу, что произошло, почему это будущее было разрушено. Не сегодня, но скоро», — поведал Артем.



Теперь интернет-пользователи гадают, что скрывается за обещанием Шанурова.