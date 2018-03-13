В ноябре прошлого года 82-летний Олег Табаков попал в больницу. Вскоре режиссеру сделали операцию на сердце. Родственники Табакова старались не рассказывать про его проблемы со здоровьем. В Сети же то и дело появлялись различные слухи о болезни Олега Павловича. В конце декабря СМИ сообщили, что врачи, которые делали неутешительные прогнозы, вынуждены ввести Табакова в искусственную кому.
12 марта знаменитый режиссер скончался. Коллеги Олега Павловича стали вспоминать о том, каким талантливым он был. Игорь Верник же рассказал о болезни Табакова. Актер поделился, что в МХТ имени Чехова знали о состоянии режиссера, и сотрудники каждый день следили за новостями. По словам Верника, коллеги до последнего момента надеялись на чудо.
Верник добавил, что Табаков не мог смириться с тем, что физически стал слабым. Как рассказал актер, режиссер старался не впадать в уныние и «не позволял себе кукситься».
Родные же покойного Олега Павловича не готовы общаться с журналистами. Младший сын режиссера Павел Табаков попросил проявить уважение и не беспокоить семью звонками.