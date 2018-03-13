Последние несколько месяцев в Сети ходили противоречивые слухи о состоянии Олега Табакова. Семья режиссера воздерживалась от комментариев. Игорь Верник впервые откровенно поведал, как сам мэтр относился к своим проблемам со здоровьем.

1 2 3 ... 14 Игорь Верник рассказал о болезни Олега Табакова

В ноябре прошлого года 82-летний Олег Табаков попал в больницу. Вскоре режиссеру сделали операцию на сердце. Родственники Табакова старались не рассказывать про его проблемы со здоровьем. В Сети же то и дело появлялись различные слухи о болезни Олега Павловича. В конце декабря СМИ сообщили, что врачи, которые делали неутешительные прогнозы, вынуждены ввести Табакова в искусственную кому.



12 марта знаменитый режиссер скончался. Коллеги Олега Павловича стали вспоминать о том, каким талантливым он был. Игорь Верник же рассказал о болезни Табакова. Актер поделился, что в МХТ имени Чехова знали о состоянии режиссера, и сотрудники каждый день следили за новостями. По словам Верника, коллеги до последнего момента надеялись на чудо.

«Табаков и болезнь — это понятия несовместные. Ему самому было очень непросто понимать, что не столько сил у него, сколько он привык. И он злился на это», — поведал Игорь в эфире радио Business FM.

Верник добавил, что Табаков не мог смириться с тем, что физически стал слабым. Как рассказал актер, режиссер старался не впадать в уныние и «не позволял себе кукситься».



Родные же покойного Олега Павловича не готовы общаться с журналистами. Младший сын режиссера Павел Табаков попросил проявить уважение и не беспокоить семью звонками.