Брэд Питт и Анджелина Джоли каждый по-своему переживают развод. Если 54-летний актер ушел в себя и даже заявил, что отказывается на год от секса, то 42-летняя актриса, наоборот, все чаще делится с прессой подробностями личной жизни, уделяя особое внимание вопросам воспитания своих шестерых детей.
На днях в разговоре с журналистом британского Hello! актриса рассказала, что, несмотря на свой плотный график, она всегда находит время для детей. «Я даже ванну принимаю в присутствии одного из них», — заявила звезда, не уточнив, о ком из детей идет речь.
Джоли подчеркнула, что это помогает ей заполнить душевную пустоту, хотя и расслабленной она тоже себя не чувствует. «Мне хочется приучить детей к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом», — пояснила Анджелина.
Заявление актрисы наделало немало шума в прессе — многие осудили актрису за отсутствие личных границ в общении с далеко уже не маленькими детьми и весьма своеобразные методы воспитания. По мнению возмущенной общественности, подобное обращение в дальнейшем нанесет непоправимую психологическую травму звездным отпрыскам.
«Даже когда я в душе, со мной вместе кто-то из детей»: Джоли раскрыла шокирующие подробности воспитания
Брэд Питт и Анджелина Джоли каждый по-своему переживают развод. Если 54-летний актер ушел в себя и даже заявил, что отказывается на год от секса, то 42-летняя актриса, наоборот, все чаще делится с прессой подробностями личной жизни, уделяя особое внимание вопросам воспитания своих шестерых детей.
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Наверняка смысл был иной её слов, а выставили так словно она голая перед детьми ходит.
Журналистики вумана, вам совсем писать не о чем?! А редакторы зачем такой бред пускают?
Наверняка смысл был иной её слов, а выставили так словно она голая перед детьми ходит.
а ванну она принимает в одежде? Должно быть личное пространство и у взрослых и детей.
Когда дети маленькие, то кто то из них еще и в туалете с мамой тусит)))) еще и в одной постели спят. А если кто то отсвечивает за шторкой, пока мама в душе - тоже запросто. Даже если запереться, тк в доме с детьми запирающийся замок санузла открывается снаружи🤷🏼♀️
Будто никто из русских детей в баню со старшими родственниками не ходит. А то и в городскую, где много голых посторонних людей. Что-то никаких травм психики в нашей стране от этого у детей не случается. А тут международный скандал прям.
Кто бы что не пи$$дел, она классная мама. Я думаю, ее дети счастливы, а это самое главное. В ванне существуют шторки, но даже кто-то из детей увидит ее обнаженную натуру, то что произойдет? но лично я, когда у меня будут дети, не смогу мыться в их присутствии по одной причине - обожаю мастурбировать в ванне. просто обожаю.
это вы так решили? Мы с мужем тоже вместе с детьми моемся иногда, дети видят нас голыми и воспринимают совершенно нормально. Это извращенцам надо обязательно все скрывать, потому что крышу сносит от обозрения чужих частей тела.
Дети от 2-х лет не должны видеть родителей голыми, если коротко, то это не совсем хорошо для психики детей в дальнейшем; полезно хоть иногда читать умные книжки; ( и извращенцы бывают разные).
это вы так решили? Мы с мужем тоже вместе с детьми моемся иногда, дети видят нас голыми и воспринимают совершенно нормально. Это извращенцам надо обязательно все скрывать, потому что крышу сносит от обозрения чужих частей тела.
а сколько Вашим детям годиков?:)