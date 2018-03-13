Всем известно, что Анджелина Джоли разрешает своим отпрыскам не ходить в школу, позволяет не соблюдать режим сна и питаться фаст-фудом, поддерживает решение дочерей носить мужскую одежду. Но, как выяснилось недавно, это далеко не полный список!



Брэд Питт и Анджелина Джоли каждый по-своему переживают развод. Если 54-летний актер ушел в себя и даже заявил, что отказывается на год от секса, то 42-летняя актриса, наоборот, все чаще делится с прессой подробностями личной жизни, уделяя особое внимание вопросам воспитания своих шестерых детей.



На днях в разговоре с журналистом британского Hello! актриса рассказала, что, несмотря на свой плотный график, она всегда находит время для детей. «Я даже ванну принимаю в присутствии одного из них», — заявила звезда, не уточнив, о ком из детей идет речь.



Джоли подчеркнула, что это помогает ей заполнить душевную пустоту, хотя и расслабленной она тоже себя не чувствует. «Мне хочется приучить детей к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом», — пояснила Анджелина.



Заявление актрисы наделало немало шума в прессе — многие осудили актрису за отсутствие личных границ в общении с далеко уже не маленькими детьми и весьма своеобразные методы воспитания. По мнению возмущенной общественности, подобное обращение в дальнейшем нанесет непоправимую психологическую травму звездным отпрыскам.

