46-летний актер Леонид Барац любит размещать снимки своих детей в соцсетях. Фотографии старшей дочери Елизаветы актер постоянно сопровождает подписями о ее потрясающей красоте.

1 2 3 ... 11 Леонид Барац — один из основателей комического театра «Квартет И»

Леонид Барац – один из основателей комического театра «Квартет И». Все знают его роли в таких фильмах, как «О чем говорят мужчины», «День радио» и «День выборов». Популярный актер — отец 23-летней Елизаветы и 15-летней Евы.



Леонид с гордостью делится в своем Инстаграме фотографиями дочерей. Недавно он выложил на свою страницу снимок Елизаветы с подписью: «Фильм фильмом, но это лицо, конечно… Лиза». Подписчики не оставили публикацию без внимания. В комментариях дочь Бараца даже сравнили с Моникой Беллуччи. «Божественная красота!», «Идеальные, изящные черты лица», «Дочь — красавица. Не верится, что вы папа, так как очень уж хорошо выглядите», «Моника Беллуччи грустно вздохнула, глядя на эту фотографию», — написали интернет-пользователи.



Напомним, что Леонид Барац недавно развелся с женой Анной Касаткиной после 22 лет брака. Сейчас актер встречается с одесситкой Анной Моисеевой, которая ненамного старше его дочери. Изменения в личной жизни Бараца никак не повлияли на его тесное общение с детьми.

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