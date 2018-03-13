12 марта на 83-м году жизни скончался Олег Павлович Табаков. После этого печального события встал вопрос о том, кто же заменит великого мэтра на его посту в театре.

На днях стало известно о смерти Олега Павловича Табакова. Знаменитый режиссер несколько месяцев лежал в реанимации и боролся за жизнь, но, к сожалению, недуг оказался сильнее. В самом ближайшем времени объявят преемника Олега Павловича.



Как сообщают журналисты «Вечерней Москвы», якобы еще 11 марта в Сети было опубликовано письмо-завещание режиссера, в котором он назвал имя будущего директора театра.

В нем Табаков рассказал, что преемником станет его помощник Евгений Писарев. 45-летний режиссер несколько лет работал помощником Олега Павловича в МХТ.

Он также является художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина и преподает в школе-студии МХАТ.



Сам Писарев заявил изданию, что впервые слышит о таком письме: «Что касается якобы моей кандидатуры на должность художественного руководителя МХТ, я доволен своим местом, и не хотел бы его покидать. Думаю, что это письмо недоразумение, или глупость».



В СМИ муссируются и слухи о том, что возможным худруком станет любимый ученик Табакова Владимир Машков. Сам актер отказался комментировать новость. Временно исполняющим обязанности директора театра назначен первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. Чехова Юрий Кравец.