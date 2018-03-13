В последнее время российские женщины все чаще изъявляют желание заниматься политикой. Так, в конце прошлого года сразу несколько дам объявили о том, что собираются баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Ксения Собчак, например, уверена, что сможет изменить ситуацию в стране к лучшему.
Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов рассказал порталу «ФедералПресс», что выбор на телеведущую и певицу пал неслучайно.
«В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы. Ольга Бузова из семьи военнослужащих. В свое время она окончила школу с серебряной медалью, а университет — с красным дипломом. Имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях. Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя», – заявил политик.
Окончательное решение будет принято президиумом партии. Сама знаменитость пока воздерживается от комментариев.
А вы бы хотели, чтобы Ольга Бузова одержала победу на предстоящих в сентябре этого года выборах мэра Москвы?
Вообще не смешно. И так у нас не выборы,а фарс 😫