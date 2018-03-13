С каждым днем Ольга Бузова становится все популярнее. Это и неудивительно, ведь знаменитость чуть ли ни ежедневно примеряет все новые амплуа. Возможно, вскоре нам предстоит увидеть Ольгу в роли политика.

1 2 3 ... 14 Одна из партий хочет видеть Ольгу Бузову мэром Москвы

В последнее время российские женщины все чаще изъявляют желание заниматься политикой. Так, в конце прошлого года сразу несколько дам объявили о том, что собираются баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Ксения Собчак, например, уверена, что сможет изменить ситуацию в стране к лучшему.

Неизвестно, вынашивает ли Ольга Бузова подобные планы, однако Партия ветеранов России рассматривает возможность выдвижения ее кандидатуры на пост градоначальника столицы.

Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов рассказал порталу «ФедералПресс», что выбор на телеведущую и певицу пал неслучайно.



«В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы. Ольга Бузова из семьи военнослужащих. В свое время она окончила школу с серебряной медалью, а университет — с красным дипломом. Имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях. Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя», – заявил политик.



Окончательное решение будет принято президиумом партии. Сама знаменитость пока воздерживается от комментариев.



А вы бы хотели, чтобы Ольга Бузова одержала победу на предстоящих в сентябре этого года выборах мэра Москвы?