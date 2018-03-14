14 марта скончался 76-летний Стивен Хокинг. Весь мир скорбит о кончине гениального ученого.

1 2 3 ... 15 14 марта 2018 года ушел из жизни ученый Стивен Хокинг

Мир потерял, пожалуй, одного из самых гениальных людей за всю историю человечества. В своем доме в британском Кембридже на 77 году жизни скончался физик Стивен Хокинг. Официальная причина смерти пока не называется. Пользователи Сети назвали смерть ученого «огромной потерей для человечества» и «трагедией для мировой науки».



Практически всю свою жизнь Хокинг посвятил теоретической физике. Он стал самым известным специалистом в этой области, изучая свойства и эволюцию Вселенной. Ученый доказал, что черные дыры «испаряются» за счет явления, которое позднее было названо в его честь.



Когда Стивену было около двадцати лет, врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз и сообщили, что с этим заболеванием он проживет максимум три года. Этот волевой человек доказал всем, что медицина ошибается.



В 1980 году Хокинга настиг еще один удар. Из-за воспаления легких ученому была сделана трахеостомия: он полностью потерял способность говорить. Друзья соорудили для Стивена синтезатор речи, который установили на его кресле-коляске. Единственное, что осталось у Хокинга помимо гениального ума (а также сохранной сексуальной функции, глаз, сердца и кишечника), — небольшая подвижность указательного пальца на правой руке. Благодаря этому он управлял компьютером и мог общаться с окружающими.





«Со времен Альберта Эйнштейна не было ученого, так увлекавшего воображение публики и так полюбившегося десяткам миллионов людей по всему миру», — сказал о Стивене Хокинге его коллега Митио Каку.

Несмотря на болезнь, Хокинг старался жить полной жизнью, в 2007 году он даже совершил полет в невесомости. Физик был женат два раза. От первой жены Джейн Уайлд у ученого есть трое детей.



Про Стивена Хокинга еще при жизни сняли несколько фильмов. Лента «Вселенная Стивена Хокинга» с Эдди Редмэйном и Фелисити Джонс получила множество наград, в том числе премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Хокинг успел сняться кино. Он играл самого себя в юмористическом сериале об ученых-физиках «Теория большого взрыва».



Символично, что гениальный физик ушел из жизни в День числа Пи. Стивен Хокинг боролся со смертью десятки лет, но все-таки проиграл в этой неравной схватке.

