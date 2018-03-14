Мир потерял, пожалуй, одного из самых гениальных людей за всю историю человечества. В своем доме в британском Кембридже на 77 году жизни скончался физик Стивен Хокинг. Официальная причина смерти пока не называется. Пользователи Сети назвали смерть ученого «огромной потерей для человечества» и «трагедией для мировой науки».
Практически всю свою жизнь Хокинг посвятил теоретической физике. Он стал самым известным специалистом в этой области, изучая свойства и эволюцию Вселенной. Ученый доказал, что черные дыры «испаряются» за счет явления, которое позднее было названо в его честь.
Когда Стивену было около двадцати лет, врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз и сообщили, что с этим заболеванием он проживет максимум три года. Этот волевой человек доказал всем, что медицина ошибается.
В 1980 году Хокинга настиг еще один удар. Из-за воспаления легких ученому была сделана трахеостомия: он полностью потерял способность говорить. Друзья соорудили для Стивена синтезатор речи, который установили на его кресле-коляске. Единственное, что осталось у Хокинга помимо гениального ума (а также сохранной сексуальной функции, глаз, сердца и кишечника), — небольшая подвижность указательного пальца на правой руке. Благодаря этому он управлял компьютером и мог общаться с окружающими.
Несмотря на болезнь, Хокинг старался жить полной жизнью, в 2007 году он даже совершил полет в невесомости. Физик был женат два раза. От первой жены Джейн Уайлд у ученого есть трое детей.
Про Стивена Хокинга еще при жизни сняли несколько фильмов. Лента «Вселенная Стивена Хокинга» с Эдди Редмэйном и Фелисити Джонс получила множество наград, в том числе премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Хокинг успел сняться кино. Он играл самого себя в юмористическом сериале об ученых-физиках «Теория большого взрыва».
Символично, что гениальный физик ушел из жизни в День числа Пи. Стивен Хокинг боролся со смертью десятки лет, но все-таки проиграл в этой неравной схватке.
Ваша фраза про борьбу со смертью и проигрыш в неравной схватке просто эпичен. Хокинг весь больной и наполовину нежизнеспособный до 76 лет доскрипел, а вы мелете про какой-то проигрыш.
Удивительный,неодинарный,гениальный!!! Спи спокойно,великий Стивен Хокинг!!!!
вот это должно стать новостью дня, а не... светлая память гению
Очень жаль, гениальный человек и борец сильный духом..с его болезнью так ярко, наполнено и продуктивно прожил свою жизнь, такие люди вызывают огоромное уважение. RIP, Mr. Genius..
Ваша фраза про борьбу со смертью и проигрыш в неравной схватке просто эпичен. Хокинг весь больной и наполовину нежизнеспособный до 76 лет доскрипел, а вы мелете про какой-то проигрыш.Согласна с вами! Бред какой то пишут, противно читать.
Да уж...многим здоровым до него как до луны пешком. Гениальный ученый!
Ваша фраза про борьбу со смертью и проигрыш в неравной схватке просто эпичен. Хокинг весь больной и наполовину нежизнеспособный до 76 лет доскрипел, а вы мелете про какой-то проигрыш.
Ваша фраза про борьбу со смертью и проигрыш в неравной схватке просто эпичен. Хокинг весь больной и наполовину нежизнеспособный до 76 лет доскрипел, а вы мелете про какой-то проигрыш.
Да уж...многим здоровым до него как до луны пешком. Гениальный ученый!
Читала его книги в начале нулевых, это не человек, а человечище!!! Такой вклад в науку принес !!!! Гений!!!