На днях пользователи Сети раскритиковали 35-летнюю Светлану Лободу за то, что она надела «голое» платье, находясь в положении. 54-летняя Лолита Милявская решила заступиться за подругу.

1 2 3 ... 15 Лолита Милявская поздравила Светлану Лободу со второй беременностью

Недавно в Сети появились слухи о том, что Светлана Лобода ждет ребенка от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Сначала певица отказывалась комментировать эту информацию. Однако позже артистка подтвердила, что станет мамой во второй раз. Лобода, которая до этого мастерски скрывала округлившийся живот под одеждой, вышла на сцену в прозрачном платье, от чего фанаты пришли в полный восторг.



Лолита Милявская, которая была расстроена тем, что узнала о беременности подруги из СМИ, поспешила поздравить ее с грядущим прибавлением в семье. Знаменитость опубликовала в Инстаграме фото Светланы с выступления. Не все фолловеры порадовались за будущую маму, некоторые интернет-пользователи взялись обсуждать ее наряд, который сочли безвкусным, и пришли к выводу, что беременной девушке не подобает выбирать столь откровенные платья. Лолиту до глубины души возмутили эти комментарии.

«Я не дам никому обижать своих друзей. Не нравится — не смотрите на нее! Надоело читать гадости про подругу», — написала певица.

Тем не менее фолловеры продолжили спорить о том, насколько удачным оказался образ Лободы. Поклонники поддержали Лолиту, отметив, что это был всего лишь сценический наряд. А что об аутфите звезды думаете вы?