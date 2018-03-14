Недавно Джессика Альба в третий раз стала матерью. Поклонники шокированы тем, как сильно изменилась фигура актрисы.

1 2 3 ... 12 В декабре Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен стали родителями в третий раз

36-летняя актриса Джессика Альба и ее муж 39-летний Кэш Уоррен — многодетные родители. В декабре 2017 года на свет появился третий ребенок пары: малыш Хейз. У Джессики и Кэша также есть две дочери: 9-летняя Онор и 6-летняя Хэвэн.



Несмотря на то, что Джессика на своей странице в соцсетях постоянно говорит о радостях материнства, подписчики заметили, что актриса выглядит не лучшим образом.



Недавно сильно располневшая Джессика Альба была замечена на прогулке с 45-летней актрисой Габриэль Юнион.

Папарацци засняли подруг в продуктовом магазине около стойки с попкорном.

Джессика была одета в длинный серый кардиган и брюки цвета хаки, но даже мешковатый наряд не смог скрыть недостатки фигуры актрисы.



На своей странице в соцсетях Джессика Альба часто делится фотографиями с тренировок. Многодетная мама регулярно посещает спортзал, но, как мы видим, похудение дается ей не так легко, как после предыдущих двух родов.