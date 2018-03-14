36-летняя актриса Джессика Альба и ее муж 39-летний Кэш Уоррен — многодетные родители. В декабре 2017 года на свет появился третий ребенок пары: малыш Хейз. У Джессики и Кэша также есть две дочери: 9-летняя Онор и 6-летняя Хэвэн.
Несмотря на то, что Джессика на своей странице в соцсетях постоянно говорит о радостях материнства, подписчики заметили, что актриса выглядит не лучшим образом.
Недавно сильно располневшая Джессика Альба была замечена на прогулке с 45-летней актрисой Габриэль Юнион.
Джессика была одета в длинный серый кардиган и брюки цвета хаки, но даже мешковатый наряд не смог скрыть недостатки фигуры актрисы.
На своей странице в соцсетях Джессика Альба часто делится фотографиями с тренировок. Многодетная мама регулярно посещает спортзал, но, как мы видим, похудение дается ей не так легко, как после предыдущих двух родов.
Хочется себя привести в форму после родов тоже, но так кушать хочется, что хоть рот зашивай.
Она родила 3 месяца назад третьего ребенка. Вы о чем? Ну да, не как некоторые после родов уже через 3 дня в форму вернулись, а на 4 день уже голую 5 точку в инстаграм бегут постить. У нее все естественно и нормально
Статья ни о чем. Я не вижу ее фигуру в этой одежде.
Господи, других новостей нет? Прям жуть кошмар, аж целая статься....
Три часа после родов, а она все не в форме. Непорядок.
Отличная форма .