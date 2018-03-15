39-летняя звезда фильмов «Стартрек» и «Аватар» приняла участие в съемках нового короткометражного фильма «Легенда Красной Перчатки». Режиссером фильма стал итальянец Стефано Соллима, а партнером — актер Адриано Джаннини.





1 2 3 ... 13 В фильме «Легенда Красной Перчатки» (Campari The Legend of Red Hand) Зои Салдана сыграла фотографа

По сюжету главная героиня фильма, обворожительный фотограф Миа Парк путешествует по миру, чтобы разгадать, кто же является Красной Перчаткой, легендарным барменом, но эту тайну тщательно охраняют.



В миланском баре героине почти удается снять его на скрытую камеру, но ее попытка раскрыта. Ей приходится спасаться бегством при помощи таинственного незнакомца. Она проводит ночь со своим спасителем, но утром тот исчезает. Возможно, именно он – тот самый мастер Красная Перчатка? Из Милана Миа отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти мастера по вкусу приготовленного им напитка.



Зои Салдана делится впечатлениями: «Играть Миа Парк в «Легенде Красной Перчатки» – это фантастический опыт. Стремление Миа к совершенству и ее поиски лучшего рецепта погрузили меня в таинственный, детективный мир, полный захватывающих интриг».



Посмотреть короткометражный фильм с участием Зои Салдана уже можно на Youtube!

