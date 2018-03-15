По сюжету главная героиня фильма, обворожительный фотограф Миа Парк путешествует по миру, чтобы разгадать, кто же является Красной Перчаткой, легендарным барменом, но эту тайну тщательно охраняют.
В миланском баре героине почти удается снять его на скрытую камеру, но ее попытка раскрыта. Ей приходится спасаться бегством при помощи таинственного незнакомца. Она проводит ночь со своим спасителем, но утром тот исчезает. Возможно, именно он – тот самый мастер Красная Перчатка? Из Милана Миа отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти мастера по вкусу приготовленного им напитка.
Зои Салдана делится впечатлениями: «Играть Миа Парк в «Легенде Красной Перчатки» – это фантастический опыт. Стремление Миа к совершенству и ее поиски лучшего рецепта погрузили меня в таинственный, детективный мир, полный захватывающих интриг».
Посмотреть короткометражный фильм с участием Зои Салдана уже можно на Youtube!
Фильм «Легенда Красной Перчатки»: Зои Салдана в поисках совершенства
По сюжету главная героиня фильма, обворожительный фотограф Миа Парк путешествует по миру, чтобы разгадать, кто же является Красной Перчаткой, легендарным барменом, но эту тайну тщательно охраняют.
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