Елена Темникова снялась в новом видео. 16 марта на экранах появится новый клип на песню «Фиолетовый», вошедшую в альбом TEMNIKOVA II. Смотрите эксклюзивные кадры со съемок на нашем сайте!





1 2 3 4 5 Действие нового клипа Елены Темниковой происходит в доме

Съемки клипа проходили в Киеве, продюсером картины выступил Евгений Соболев. С 2011 года за его плечами более 50 проектов, он снимал видео для группы «Грибы», Monatik, Луны, Quest Pistols Show, группы «Нервы», L’One и других.



Сценарий клипа погрузит в недалекое будущее, когда фиолетовые киберлюди пришли в каждый дом, но с миром ли?



В онлайне первым картину увидят пользователи Apple в iTunes и Apple Music, после этого видео появится на всех музыкальных каналах страны. А пока вы можете посмотреть тизер нового видео на нашем сайте.







С апреля Елена возобновит тур по России, выиграть билеты на концерты в некоторых городах можно на Woman.ru.