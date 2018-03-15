15.03.2018
Елена Темникова снялась в новом видео. 16 марта на экранах появится новый клип на песню «Фиолетовый», вошедшую в альбом TEMNIKOVA II. Смотрите эксклюзивные кадры со съемок на нашем сайте!

  • Елена Темникова
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    Действие нового клипа Елены Темниковой происходит в доме 

Съемки клипа проходили в Киеве, продюсером картины выступил Евгений Соболев. С 2011 года за его плечами более 50 проектов, он снимал видео для группы «Грибы», Monatik, Луны, Quest Pistols Show, группы «Нервы», L’One и других.

Сценарий клипа погрузит в недалекое будущее, когда фиолетовые киберлюди пришли в каждый дом, но с миром ли?

В онлайне первым картину увидят пользователи Apple в iTunes и Apple Music, после этого видео появится на всех музыкальных каналах страны. А пока вы можете посмотреть тизер нового видео на нашем сайте. 



С апреля Елена возобновит тур по России, выиграть билеты на концерты в некоторых городах можно на Woman.ru. 

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