Съемки клипа проходили в Киеве, продюсером картины выступил Евгений Соболев. С 2011 года за его плечами более 50 проектов, он снимал видео для группы «Грибы», Monatik, Луны, Quest Pistols Show, группы «Нервы», L’One и других.
Сценарий клипа погрузит в недалекое будущее, когда фиолетовые киберлюди пришли в каждый дом, но с миром ли?
В онлайне первым картину увидят пользователи Apple в iTunes и Apple Music, после этого видео появится на всех музыкальных каналах страны. А пока вы можете посмотреть тизер нового видео на нашем сайте.
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Съемки клипа проходили в Киеве, продюсером картины выступил Евгений Соболев. С 2011 года за его плечами более 50 проектов, он снимал видео для группы «Грибы», Monatik, Луны, Quest Pistols Show, группы «Нервы», L’One и других.
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