На прошедшем 14 марта показе Беллы Потемкиной приглашенные гости, среди которых было много знаменитостей, могли полюбоваться на новую женственную коллекцию. Впрочем, мероприятие запомнилось не только этим.

1 2 3 ... 13 Интернет-пользователи шокированы поведением Юлии Берг и Дмитрия Торина

Накануне прошел показ известного дизайнера Беллы Потемкиной. Мероприятие посетили Айза Анохина, Ксения Бородина, Екатерина Одинцова, Анастасия Решетова, Согдиана и другие известные люди. Знаменитости, как обычно, тут же начали публиковать в своим Инстаграмах видео с события.



В одном из роликов интернет-пользователи заметили кое-что интересное. Двое молодых людей в окружении сотен зрителей без стеснения ласкали друг друга. Воспользовавшись тем, что внимание остальных было приковано к моделям на подиуме, влюбленные предавались страсти.

Общественность быстро распознали в паре шоумена Дмитрия Торина и певицу Юлию Берг.

Мужчина ласкал грудь своей спутницы, а ее рука находилась у него в штанах. При этом Юлия пыталась следить за происходящим на подиуме, но давалось ей это, похоже с трудом.



Пользователи Сети были в шоке от увиденного. «Конечно, смешно, но это не нормально. Вы же в обществе людей, а не животных», «Чего не делают ради сомнительной славы», «Я чуть водой не поперхнулась сегодня, когда у одного блогера в сторис увидела сие мероприятие», «Да уж, позорище такое», — прокомментировали интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). Айза Анохина также опубликовала видео с показа, подписав: «Показ Беллы Потемкиной был настолько крутым, что люди не стеснялись проявлять свои эмоции». Сама дизайнер не осталась в стороне и в комментариях к посту подруги оставила улыбающиеся и смущенные смайлы.