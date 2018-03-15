Недавно Натали Портман попала под прицелы камер папарацци. Фотографам удалось запечатлеть знаменитость, которая выходила из магазина с продуктовой тележкой. Компанию актрисе составила ее годовалая дочь Амалия, которую та держала на руках.
На малышке был легкий комбинезон с короткими рукавами.
Сама же Натали предпочла выйти за покупками в теплом свитере и джинсах.
Интернет-пользователи, увидев снимки мамы и дочери, были неприятно удивлены тем, что актриса одела кроху слишком легко. Многие задались вопросом, почему звезда в свитере и кедах, а малышка даже без носков. Некоторые и вовсе упрекнули Портман в том, что она плохая мать.
А как вам кажется, стоит ли осуждать Натали Портман?