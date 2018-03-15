15.03.2018
На днях папарацци сфотографировали Натали Портман, которая направлялась из супермаркета к своему автомобилю. На руках актриса держала дочь Амалию. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что малышка была одета не по погоде.
  • Натали Портман
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    Интернет-пользователям кажется, что Натали Портман одела дочь Амалию не по погоде

Недавно Натали Портман попала под прицелы камер папарацци. Фотографам удалось запечатлеть знаменитость, которая выходила из магазина с продуктовой тележкой. Компанию актрисе составила ее годовалая дочь Амалия, которую та держала на руках.

На малышке был легкий комбинезон с короткими рукавами.

Кроме того, Портман не посчитала нужным одеть на Амалию даже носки.

Сама же Натали предпочла выйти за покупками в теплом свитере и джинсах.

Интернет-пользователи, увидев снимки мамы и дочери, были неприятно удивлены тем, что актриса одела кроху слишком легко. Многие задались вопросом, почему звезда в свитере и кедах, а малышка даже без носков. Некоторые и вовсе упрекнули Портман в том, что она плохая мать. 

А как вам кажется, стоит ли осуждать Натали Портман? 

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