Два года назад Алена Шишкова признавалась, что при росте 176 сантиметров весит 52 килограмма. Поклонники уверены, сейчас последняя цифра значительно ниже. 25-летняя блондинка и сама подтвердила, что никак не может поправиться.





1 2 3 ... 10 Алена Шишкова попросила у своих подписчиков совета, как набрать вес

В начале февраля мы обратили внимание на фотографию Алены Шишковой в обтягивающем комбинезоне. Наряд размера XS был девушке откровенно велик — он собрался в складки на талии, а сама Алена была вынуждена придерживать ткань руками, чтобы снимок получился удачным.



Тогда обеспокоенные поклонники вновь заговорили о том, что 25-летней модели не мешало бы поправиться. Как выяснилось, этой проблемой обеспокоены не только они, но и сама знаменитость.



14 марта Алена Шишкова, находясь в Мюнхене, опубликовала фото в Инстаграме. В кадре знаменитая блондинка позирует в футболке с принтом и узких джинсах, подчеркнувших ее длинные стройные ноги. «Дорогие мои подписчики! Подскажите, пожалуйста, кузнечику, как набрать вес? Много есть не могу, не хочу, не влезает )) Питаюсь правильно, люблю вкусную и полезную пищу. Пропустив случайно любой прием пищи, теряю к вечеру брюки», — прокомментировала снимок звезда (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Подписчицы блондинки тут же начали давать ей советы — как оказалось, подобная проблема волнует многих девушек. Алене Шишковой порекомендовали не игнорировать мучное и почаще есть бургеры от Тимати.

