На прошедшей неделе мы узнали, чем будет заниматься Влад Лисовец, если решит завершить карьеру стилиста, как отреагировала Ольга Бузова на то, что ее могут выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, а заодно выяснили, кому Мот адресует свои новые панчи.

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях.

Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



На этой неделе в нашей подборке на удивление много снимков с животными — дикими и домашними, опасными и ласковыми. Наш фаворит — это черный как чернила кот Алены Водонаевой, трогательно заботящийся о своей хозяйке. А ваш?





