Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях.
Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
На этой неделе в нашей подборке на удивление много снимков с животными — дикими и домашними, опасными и ласковыми. Наш фаворит — это черный как чернила кот Алены Водонаевой, трогательно заботящийся о своей хозяйке. А ваш?
Ольга Бузова, Вера Брежнева и Егор Крид в Инстаграме: самые интересные снимки недели
Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях.
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