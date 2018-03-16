29-летняя актриса записала видеообращение специально для читательниц нашего портала. Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» уже в прокате!

По сюжету фильма Лара Крофт – дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она работает курьером, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца. Так же категорично она отвергает мысль о том, что он никогда больше не вернется. Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.



Она бросает все, и отправляется разыскивать место, где его видели в последний раз: легендарную гробницу на мифическом острове у берегов Японии. Лара, вооруженная лишь острым умом, слепой верой и унаследованным от отца упрямством, должна научиться достигать невозможного на пути к неизведанному. Если она переживет это полное опасностей приключение, возможно, и о ней заговорят, как о расхитительнице гробниц.

