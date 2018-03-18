Татуировки в честь возлюбленных — давно уже привычное дело не только для звезд. Однако именно богатые и знаменитые популяризовали этот специфичный способ заявить о своих чувствах. Вот только часто отношения теряют яркость быстрее, чем нанесенные на тело рисунки, и порыв набить «на эту и на ту» оборачивается разочарованием. Woman.ru решил вспомнить селебрити, которые посвящали татуировки некогда горячо любимым половинам.

1 2 3 ... 34 Джонни Депп (54 года) и Вайнона Райдер (46 лет)

Джонни Депп и Вайнона Райдер были одной из самых ярких пар Голливуда начала 1990-х. Молодые, красивые, яркие и талантливые, казалось, они будут вместе вечно. Чувства так вскружили голову актеру, что спустя всего пять месяцев со дня начала романа он сделал татуировку на плече с надписью Winona forever («Вайнона навсегда»). «В отличие от обручального кольца, наколку нельзя снять», — говорил в одном из интервью Депп

Одной из самых обсуждаемых новостей прошлой недели стало расставание Джиджи Хадид и Зейна Малика. Еще недавно казавшаяся такой счастливой пара заявила о том, что любить и уважать друг друга они отныне будут только как друзья. Зато каждый раз, когда бедняга Зейн будет подходить к зеркалу с голым торсом, на него с теплотой будут смотреть прекрасные глаза Джиджи, набитые на груди… Ему уже активно сочувствуют и советуют как можно скорее избавиться от тату. А главное — начать учиться на своих ошибках.



Дело в том, что в подобной ситуации Малик уже оказывался. Когда их пути с Джиджи еще и не думали пересекаться, парень был увлечен Перри Эдвардс, солисткой популярной группы Little Mix. После помолвки с девушкой он сделал татуировку с ее изображением на руке. Но любовь жила даже не три, а всего два года, и рисунок пришлось перебивать (теперь на его месте непонятный узор). Певца это ничему не научило. Хотя, может, и научило, раз в случае с Джиджи он решил ограничиться одними лишь глазами. Вот только появились они в январе этого года — всего за пару месяцев до расставания с Хадид.

В свое время «родоначальником» невеселого тренда «набей, пожалей, сотри» стал Джонни Депп. Актер набил на плече фразу Winona Forever («Вайнона навсегда»), когда был увлечен Вайноной Райдер.

Однако через несколько лет пара рассталась. Недолго думая, Депп изменил имя бывшей возлюбленной на надпись Wino forever («Пьяница навсегда»). Впрочем, эта история, видимо, ничему не научила Деппа. В 2015 году актер женился на Эмбер Херд и практически сразу после свадьбы украсил правую руку надписью Slim («Худышка» — это одно из прозвищ Херд). После известия о том, что его избранница подала на развод, Джонни перебил две средние буквы, и в итоге «Худышка» превратилась в «Мерзавку». Ловко, да? Впрочем, современная история знает и не такие примеры!