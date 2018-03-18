- Джонни Депп (54 года) и Вайнона Райдер (46 лет)Джонни Депп и Вайнона Райдер были одной из самых ярких пар Голливуда начала 1990-х. Молодые, красивые, яркие и талантливые, казалось, они будут вместе вечно. Чувства так вскружили голову актеру, что спустя всего пять месяцев со дня начала романа он сделал татуировку на плече с надписью Winona forever («Вайнона навсегда»). «В отличие от обручального кольца, наколку нельзя снять», — говорил в одном из интервью Депп
Одной из самых обсуждаемых новостей прошлой недели стало расставание Джиджи Хадид и Зейна Малика. Еще недавно казавшаяся такой счастливой пара заявила о том, что любить и уважать друг друга они отныне будут только как друзья. Зато каждый раз, когда бедняга Зейн будет подходить к зеркалу с голым торсом, на него с теплотой будут смотреть прекрасные глаза Джиджи, набитые на груди… Ему уже активно сочувствуют и советуют как можно скорее избавиться от тату. А главное — начать учиться на своих ошибках.
Дело в том, что в подобной ситуации Малик уже оказывался. Когда их пути с Джиджи еще и не думали пересекаться, парень был увлечен Перри Эдвардс, солисткой популярной группы Little Mix. После помолвки с девушкой он сделал татуировку с ее изображением на руке. Но любовь жила даже не три, а всего два года, и рисунок пришлось перебивать (теперь на его месте непонятный узор). Певца это ничему не научило. Хотя, может, и научило, раз в случае с Джиджи он решил ограничиться одними лишь глазами. Вот только появились они в январе этого года — всего за пару месяцев до расставания с Хадид.
Однако через несколько лет пара рассталась. Недолго думая, Депп изменил имя бывшей возлюбленной на надпись Wino forever («Пьяница навсегда»). Впрочем, эта история, видимо, ничему не научила Деппа. В 2015 году актер женился на Эмбер Херд и практически сразу после свадьбы украсил правую руку надписью Slim («Худышка» — это одно из прозвищ Херд). После известия о том, что его избранница подала на развод, Джонни перебил две средние буквы, и в итоге «Худышка» превратилась в «Мерзавку». Ловко, да? Впрочем, современная история знает и не такие примеры!