В прошлом месяце Ольга Бузова поссорилась с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом, после того как он выложил в социальных сетях коллаж с ней. Юморист, известный под псевдонимом Глебати, соединил фотографию певицы с изображением Хищника из одноименного американского боевика. Бузова посчитала шутку оскорбительной и пообещала Скороходу, что будет отстаивать свою честь в суде.
Спустя три недели, 18 марта, Глебати опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором извинился перед Ольгой. В нем он упомянул и недавний конфликт артистки с рэпером Мотом.
«Спустя три недели я узнал, что Ольга Бузова действительно обиделась на меня! Не вижу ничего обидного, но понимаю, что люди разные, и, как писал Островский «кто-то любит арбуз, а кто-то — свиной хрящик». Оля придерживается здорового питания, а Глебати фанат свиных обрубков. Наша разница на юмор очевидна. Мне смешно, а Оля страдает. Я извиняюсь. Я думаю, что все понимают, что ни о каком суде и речи быть не может, ведь в таком случае суды России окажутся переполненные жалобами на своих обидчиков — как на известных личностей, так и на Мота. Конфликт исчерпан», — написал Скороход.
Интересно, что уже через несколько часов публикация исчезла из Инстаграма Глебати. Ольга Бузова на заявление юмориста пока никак не отреагировала.
Резидент Comedy Club официально извинился перед Ольгой Бузовой в Инстаграме, но затем удалил свой пост
В прошлом месяце Ольга Бузова поссорилась с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом, после того как он выложил в социальных сетях коллаж с ней. Юморист, известный под псевдонимом Глебати, соединил фотографию певицы с изображением Хищника из одноименного американского боевика. Бузова посчитала шутку оскорбительной и пообещала Скороходу, что будет отстаивать свою честь в суде.
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как же они все достали...
как же они все достали...
"После неудачной шутки в свой адрес певица пригрозила юмористу судом."Сидя на окне проехала карета)