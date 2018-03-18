В феврале в Сети разгорелся скандал между Андреем Скороходом, известным под псевдонимом Глебати, и Ольгой Бузовой. После неудачной шутки в свой адрес певица пригрозила юмористу судом. Спустя три недели он решил извиниться, опубликовав пост в социальных сетях, но затем удалил его.

В прошлом месяце Ольга Бузова поссорилась с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом, после того как он выложил в социальных сетях коллаж с ней. Юморист, известный под псевдонимом Глебати, соединил фотографию певицы с изображением Хищника из одноименного американского боевика. Бузова посчитала шутку оскорбительной и пообещала Скороходу, что будет отстаивать свою честь в суде.



Спустя три недели, 18 марта, Глебати опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором извинился перед Ольгой. В нем он упомянул и недавний конфликт артистки с рэпером Мотом.



«Спустя три недели я узнал, что Ольга Бузова действительно обиделась на меня! Не вижу ничего обидного, но понимаю, что люди разные, и, как писал Островский «кто-то любит арбуз, а кто-то — свиной хрящик». Оля придерживается здорового питания, а Глебати фанат свиных обрубков. Наша разница на юмор очевидна. Мне смешно, а Оля страдает. Я извиняюсь. Я думаю, что все понимают, что ни о каком суде и речи быть не может, ведь в таком случае суды России окажутся переполненные жалобами на своих обидчиков — как на известных личностей, так и на Мота. Конфликт исчерпан», — написал Скороход.



Интересно, что уже через несколько часов публикация исчезла из Инстаграма Глебати. Ольга Бузова на заявление юмориста пока никак не отреагировала.

