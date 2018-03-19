Принц Гарри настолько сильно любит свою невесту Меган Маркл, что наотрез отказался заключать с ней брачный договор.
Родственники Гарри всерьез обеспокоены таким решением принца, ведь у Меган за плечами уже есть развод (экс-актриса была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год). Однако младший внук Королевы Елизаветы II в своем решении непреклонен и брачный контракт заключать не собирается.
Состояние принца Гарри оценивается приблизительно в 30 миллионов фунтов, 10 из которых досталось ему по наследству от матери, принцессы Дианы. Но и Меган Маркл — невеста небедная, сумма ее накоплений составляет примерно 4 миллиона фунтов.
Напомним, что Меган оставила ради принца успешную актерскую карьеру и даже приняла англиканскую веру. А вы верите в чувства этой пары?