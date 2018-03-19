Совсем немного времени осталось до того дня, как 36-летняя Меган Маркл официально войдет в британскую королевскую семью . В преддверии этого важного события принц Гарри, наперекор родным, отказался заключать с будущей женой брачный контракт.

1 2 3 ... 13 Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года

Принц Гарри настолько сильно любит свою невесту Меган Маркл, что наотрез отказался заключать с ней брачный договор.

«Для Гарри никогда не стоял вопрос о том, заключать ли брачный контракт. Он уверен, что женится раз и навсегда», — сообщает инсайдер британским СМИ.

Родственники Гарри всерьез обеспокоены таким решением принца, ведь у Меган за плечами уже есть развод (экс-актриса была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год). Однако младший внук Королевы Елизаветы II в своем решении непреклонен и брачный контракт заключать не собирается.



Состояние принца Гарри оценивается приблизительно в 30 миллионов фунтов, 10 из которых досталось ему по наследству от матери, принцессы Дианы. Но и Меган Маркл — невеста небедная, сумма ее накоплений составляет примерно 4 миллиона фунтов.



Напомним, что Меган оставила ради принца успешную актерскую карьеру и даже приняла англиканскую веру. А вы верите в чувства этой пары?

