18 марта в Российской Федерации прошли выборы президента. В тот же день Ксения Собчак пришла в эфир к Алексею Навальному, где вступила с ним в жаркие дебаты. Телеведущая всячески отрицала обвинения оппозиционера в том, что является проектом Кремля.

1 2 3 ... 15 В состоявшихся на днях выборах президента России Ксения Собчак набрала 1,68% голосов избирателей

На днях прошли выборы президента России, в которых победил Владимир Путин. По данным Центрального избирательного комитета, Ксения Собчак набрала 1,68% голосов и заняла четвертое место после Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Незадолго до закрытия избирательных участков Ксения пришла в эфир к Алексею Навальному, с которым у нее случился очередной конфликт.

Навальный раскритиковал поведение Собчак во время избирательной кампании, заявив, что его бывшая соратница не работала нормально.

«Твоя роль — позорить оппозицию, сделать ее ничтожной и никому не нужной», — сказал политик. Алексей припомнил журналистке, как она однажды приехала к нему домой и сказала, что за выдвижение ей предлагают огромные деньги. Ксения отрицала все обвинения оппозиционера.



По словам журналистов портала mk.ru, на брифинге для журналистов, проведенном сразу после эфира, Собчак шокировала всех своим высказыванием. «Я никогда не делала этого до и, видимо, не сделаю после. Я клянусь здоровьем своего ребенка, что Навальный говорит неправду», — заявила телеведущая. Она заверила всех, что ни о каких средствах со стороны Кремля не было речи. По словам Ксении, она лишь рассказала Алексею о своих спонсорах, среди которых был олигарх Сергей Адониев.



Интернет-пользователи были обескуражены репликой кандидата в президенты. Многие посчитали кощунственным то, что Ксения готова клясться здоровьем ее годовалого сына Платона ради того, чтобы отвести от себя подозрения. А вы придерживаетесь какого мнения?