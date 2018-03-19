На днях прошли выборы президента России, в которых победил Владимир Путин. По данным Центрального избирательного комитета, Ксения Собчак набрала 1,68% голосов и заняла четвертое место после Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Незадолго до закрытия избирательных участков Ксения пришла в эфир к Алексею Навальному, с которым у нее случился очередной конфликт.
«Твоя роль — позорить оппозицию, сделать ее ничтожной и никому не нужной», — сказал политик. Алексей припомнил журналистке, как она однажды приехала к нему домой и сказала, что за выдвижение ей предлагают огромные деньги. Ксения отрицала все обвинения оппозиционера.
По словам журналистов портала mk.ru, на брифинге для журналистов, проведенном сразу после эфира, Собчак шокировала всех своим высказыванием. «Я никогда не делала этого до и, видимо, не сделаю после. Я клянусь здоровьем своего ребенка, что Навальный говорит неправду», — заявила телеведущая. Она заверила всех, что ни о каких средствах со стороны Кремля не было речи. По словам Ксении, она лишь рассказала Алексею о своих спонсорах, среди которых был олигарх Сергей Адониев.
Интернет-пользователи были обескуражены репликой кандидата в президенты. Многие посчитали кощунственным то, что Ксения готова клясться здоровьем ее годовалого сына Платона ради того, чтобы отвести от себя подозрения. А вы придерживаетесь какого мнения?
Эх, если б все чиновники клялись и божились своими детьми, то : страна стала бы богатой и процветающий( в силу наличия огромных денежных средств) или бы все чиновники прекратили свою родословную.
Зачем ей деньги,у нее самой денег валом. А вот заманить на выборы под предлогом "против всех" это и есть ее роль,теперь можно смело в думу лезть.
В политике все средства хороши, поэтому ничего удивительного тут нет. Играет "по правилам"..
Собчак любит говорить, какая она вся натуральная. С таким -то ртом а-ля заячья губа. Поэтому да, верим ей безоговорочно.
Ой, да они там ничем не гнушаются. Не ново
Да какая сейчас разница...будет опять работать ведущей на всяких музыкальных развлекательных мероприятиях,там ей самое место.
Все очень умно срежиссировано . Браво! Зная как народ не любит Собчак , примазать Ее к оппозиции . Браво , ещё раз !
Жадная и циничная. Ничего нового.
Я ей верю. И вообще, если она хочет в политику, то пусть туда идет сама, без Навального. Собчак не из тех людей, кто будет просто так вспоминать своего ребенка. Ее просто пытаются впутать в грязную игру. А она по-моему хочет лучше, пусть даже есть в своих мечтах она и кажется наивной по сравнению с другими политиками.
Пока не взяла....может они после итогов рассчитаются)