На днях беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественный парад. Поклонники заметили, что живот герцогини намного больше по размеру, чем во время ожидания Джорджа и Шарлотты, однако этому есть объяснение.

1 2 3 ... 14 Многие заметили, что живот Кейт Миддлтон во время ожидания третьего ребенка гораздо больше, чем когда она вынашивала Джорджа и Шарлотту

Кейт Миддлтон и принц Уильям вскоре станут многодетными родителями: третий ребенок пары появится на свет в апреле. Несмотря на то, что герцогиня находится на позднем сроке беременности, она вовсю посещает различные мероприятия. Так, на днях супруги стали гостями торжественного парада в честь Дня святого Патрика.



Кейт приятно удивила поклонников своим сияющим видом. Меж тем многие отметили, что живот Миддлтон выглядит больше, чем во время первой и второй переменностей. Гинеколог Али Дилкс рассказала британскому порталу Daily Mail, что это совершенно нормальное явление.



«Дело в том, что во время первой беременности грудная клетка расширяется, чтобы дать место постепенно увеличивающейся матке. Во время второй беременности органу уже не нужно «толкать» ребра, поэтому и ребенок растет быстрее. Кроме того, у тела есть мышечная память, и многие мои клиентки почти сразу после новости о скором пополнении в семействе начинают носить одежду для будущих мам», — поведала эксперт.



По словам медика, чем больше беременностей, тем больше живот женщины. Напомним, что пол малыша пока неизвестен, но ходят слухи, что Кейт и Уильям ждут девочек-близнецов.