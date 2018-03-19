Кейт Миддлтон и принц Уильям вскоре станут многодетными родителями: третий ребенок пары появится на свет в апреле. Несмотря на то, что герцогиня находится на позднем сроке беременности, она вовсю посещает различные мероприятия. Так, на днях супруги стали гостями торжественного парада в честь Дня святого Патрика.
Кейт приятно удивила поклонников своим сияющим видом. Меж тем многие отметили, что живот Миддлтон выглядит больше, чем во время первой и второй переменностей. Гинеколог Али Дилкс рассказала британскому порталу Daily Mail, что это совершенно нормальное явление.
«Дело в том, что во время первой беременности грудная клетка расширяется, чтобы дать место постепенно увеличивающейся матке. Во время второй беременности органу уже не нужно «толкать» ребра, поэтому и ребенок растет быстрее. Кроме того, у тела есть мышечная память, и многие мои клиентки почти сразу после новости о скором пополнении в семействе начинают носить одежду для будущих мам», — поведала эксперт.
По словам медика, чем больше беременностей, тем больше живот женщины. Напомним, что пол малыша пока неизвестен, но ходят слухи, что Кейт и Уильям ждут девочек-близнецов.
Почему живот Кейт Миддлтон во время третьей беременности гораздо больше, чем во время первой и второй: рассказывает эксперт-гинеколог
Кейт Миддлтон и принц Уильям вскоре станут многодетными родителями: третий ребенок пары появится на свет в апреле. Несмотря на то, что герцогиня находится на позднем сроке беременности, она вовсю посещает различные мероприятия. Так, на днях супруги стали гостями торжественного парада в честь Дня святого Патрика.
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Да *** этойт Хуидлтон в рот и нассцать
Да *** в рот и *** этой ХУидлтон