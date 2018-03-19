В последнее время многие деятели искусства считают нужным высказаться по поводу характера россиян. На днях это сделал и Андрей Макаревич, чьи реплики о соотечественниках вызвали противоречивую реакцию интернет-пользователей.

Не так давно Андрей Макаревич в который раз побывал в США. Музыкант, сравнив американцев и россиян, пришел к выводу, что его соотечественники явно проигрывают западным людям в моральных качествах.



«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал Андрей на своей странице в Facebook.



Многие подписчики Макаревича поддержали своего кумира. Певец добавил, что ему кажется, что в России открыли «какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Впрочем, некоторые отметили, что музыкант просто стареет и видит изменения в мире, которых на самом деле нет. Стоит отметить, что совсем недавно Андрей заявлял, что россияне всего лишь платят за проколы власти, которую выбрали, давая понять, что ничего не имеет против соотечественников.



Напомним, что около месяца назад подобные реплики Алексея Серебрякова о русском народе вызвали шквал негодования у пользователей Сети. В интервью Юрию Дудю актер заметил, что национальной идеей его соотечественников является сила, хамство и наглость.