Не так давно Андрей Макаревич в который раз побывал в США. Музыкант, сравнив американцев и россиян, пришел к выводу, что его соотечественники явно проигрывают западным людям в моральных качествах.
«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал Андрей на своей странице в Facebook.
Многие подписчики Макаревича поддержали своего кумира. Певец добавил, что ему кажется, что в России открыли «какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Впрочем, некоторые отметили, что музыкант просто стареет и видит изменения в мире, которых на самом деле нет. Стоит отметить, что совсем недавно Андрей заявлял, что россияне всего лишь платят за проколы власти, которую выбрали, давая понять, что ничего не имеет против соотечественников.
Напомним, что около месяца назад подобные реплики Алексея Серебрякова о русском народе вызвали шквал негодования у пользователей Сети. В интервью Юрию Дудю актер заметил, что национальной идеей его соотечественников является сила, хамство и наглость.
«Злобные дебилы»: Андрей Макаревич теперь так запел о русском народе
Не так давно Андрей Макаревич в который раз побывал в США. Музыкант, сравнив американцев и россиян, пришел к выводу, что его соотечественники явно проигрывают западным людям в моральных качествах.
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мне кажется что то ужасное происходит с его ноздрями и деснами....(((
С Андреем вполне можно согласиться, просто сравнив комментарии в Интернете от наших соотечественников и иностранцев. У наших людей невроз часто превращается в злобу и ненависть.
С таким уровнем жизни и зарплат как в России, все видимо должны плясать и радоваться. По моему он живет на Луне, а все остальные здесь...
Пожалуй в этом,я соглашусь с ним.У нас на выборах лотерею проводили,раздавали фены,чайники,блендеры...так народ,как дикий,давили друг друга в очередях,ругались матом,умудрились нахватать призов по всем точкам и теперь выложили продавать на авито.
Фу, уро-дец! Кому он интересен?
Пожалуй в этом,я соглашусь с ним.У нас на выборах лотерею проводили,раздавали фены,чайники,блендеры...так народ,как дикий,давили друг друга в очередях,ругались матом,умудрились нахватать призов по всем точкам и теперь выложили продавать на авито.