После того как Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру, интернет-пользователи тут же начали строить догадки по поводу ее совместного будущего с Брэдом Питтом. На днях западным СМИ удалось узнать кое-какие интересные подробности.

1 2 3 ... 14 Не так давно Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру

Недавно стало известно, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру решили развестись. Для всех это стало неожиданностью. Поклонники Джен стали гадать, не захочет ли актриса вновь начать отношения со своим бывшим мужем Брэдом Питтом, тем более что он опять холост.



На днях в западных СМИ появилась информация, согласно которой знаменитости действительно планируют воссоединиться. Правда, лишь как сугубо деловые партнеры. Дело в том, что еще во время 5-летнего брака с Дженнифер Брэд основал продюсерскую компанию Plan B Entertainment. Журналисты NW Magazine подозревают, что Джен планирует присоединиться к команде холдинга.



Впрочем, по словам инсайдера, который знает Брэда и Дженнифер не один десяток лет, химия между ними никуда не исчезла, и бывшим супругам определенно много чего нужно обсудить. Честно говоря, мы даже не сомневались! А вы хотели бы, чтобы Питт и Энистон снова были вместе?