Не так давно Филипп Киркоров приехал со своим шоу «Я» в Литву. Концерт поп-короля собрал тысячи зрителей, среди которых была и бабушка Ольги Бузовой Алла Тимофеевна. Оказывается, шоумен, узнав о том, что родственница певицы проживает в этой стране, поспешил пригласить женщину на шоу.
«Моя бабулечка была настолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь с ее любимым певцом и нашим Королем на одной сцене! Такого количества комплиментов и цветов моя бабушка никогда не получала!» — написала Ольга в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
По словам Бузовой, Филипп лично выбрал место для Аллы Тимофеевны, подарил ей цветы и даже отвез ее домой после концерта. Ну а на самом шоу женщина пустилась в пляс и даже вышла на сцену к своему кумиру. «Кстати, Алле Тимофеевне в этом году будет 80 лет. Есть вопросы еще в кого у меня такая бешеная энергетика?» — написала певица. Подписчики Бузовой сошлись во мнении, что ее бабушка активна не по годам.
Она не боится! 80-летняя бабушка Бузовой зажгла на концерте Киркорова и даже станцевала с кумиром на сцене
Не так давно Филипп Киркоров приехал со своим шоу «Я» в Литву. Концерт поп-короля собрал тысячи зрителей, среди которых была и бабушка Ольги Бузовой Алла Тимофеевна. Оказывается, шоумен, узнав о том, что родственница певицы проживает в этой стране, поспешил пригласить женщину на шоу.
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Правда есть в кого. Дури хватит наверное у всей семьи.
Молодец Филя уважил бабушку а Бузова красотка!
Мда , цвет настроения , в натуре , синий ,
О как.Теперь и 80-летняя старушка-звезда.С самим киркоровым танцевала.Жизнь прожита не зря.