На днях бабушка Ольги Бузовой посетила шоу Филиппа Киркорова. Женщина ничуть не стеснялась, пела и танцевала вместе с королем отечественной эстрады. Поклонники Ольги пришли к выводу, что артистизмом певица пошла в нее.

1 2 3 ... 14 Бабушка Ольги Бузовой посетила шоу Филиппа Киркорова

Не так давно Филипп Киркоров приехал со своим шоу «Я» в Литву. Концерт поп-короля собрал тысячи зрителей, среди которых была и бабушка Ольги Бузовой Алла Тимофеевна. Оказывается, шоумен, узнав о том, что родственница певицы проживает в этой стране, поспешил пригласить женщину на шоу.



«Моя бабулечка была настолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь с ее любимым певцом и нашим Королем на одной сцене! Такого количества комплиментов и цветов моя бабушка никогда не получала!» — написала Ольга в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



По словам Бузовой, Филипп лично выбрал место для Аллы Тимофеевны, подарил ей цветы и даже отвез ее домой после концерта. Ну а на самом шоу женщина пустилась в пляс и даже вышла на сцену к своему кумиру. «Кстати, Алле Тимофеевне в этом году будет 80 лет. Есть вопросы еще в кого у меня такая бешеная энергетика?» — написала певица. Подписчики Бузовой сошлись во мнении, что ее бабушка активна не по годам.