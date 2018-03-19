Дети — это счастье, а счастье, как принято говорить, любит тишину. Потому далеко не все знаменитости готовы демонстрировать своих отпрысков многочисленной и не всегда позитивно настроенной публике. Рассказываем о звездах, которые прячут своих наследников не только от вездесущих папарацци, но и от интернет-пользователей.



1 2 3 ... 33 Том Форд — сын (5 лет)



О существовании мальчика, рожденного от суррогатной матери в 2012 году, мир узнал спустя две недели после его появления на свет. Александр Джон Бакли Форд не только осуществил давнюю мечту модельера стать отцом, но и спас его от тяжелой болезни

Выкладывать ли в соцсети снимки детей? Этот вопрос волнует многих мам, а особенно — звездных. Одни так спешат познакомить малыша с многотысячной, а то и многомиллионной армией подписчиков, что публикуют их снимки, даже не встав с родильного стола. Другие готовы часами рассказывать о всех достижениях и проделках своих малышей, сопровождая это десятками фотографий и не меньшим количеством видео.



Есть и те, для кого важно сохранить интригу. Такие селебрити закрывают на снимках лица детей смайликами или сердечками. Их обычно хватает года на два-три — потом, как правило, маски бывают сброшены.



И лишь небольшую, но очень гордую группу звездных мам лайками не возьмешь. Для них куда важнее защитить свое чадо от миллионов глаз. А заодно и от сглаза. Конспирация удается им настолько здорово, что многие даже не догадываются, как выглядят наследники их кумиров.

