Выкладывать ли в соцсети снимки детей? Этот вопрос волнует многих мам, а особенно — звездных. Одни так спешат познакомить малыша с многотысячной, а то и многомиллионной армией подписчиков, что публикуют их снимки, даже не встав с родильного стола. Другие готовы часами рассказывать о всех достижениях и проделках своих малышей, сопровождая это десятками фотографий и не меньшим количеством видео.
Есть и те, для кого важно сохранить интригу. Такие селебрити закрывают на снимках лица детей смайликами или сердечками. Их обычно хватает года на два-три — потом, как правило, маски бывают сброшены.
И лишь небольшую, но очень гордую группу звездных мам лайками не возьмешь. Для них куда важнее защитить свое чадо от миллионов глаз. А заодно и от сглаза. Конспирация удается им настолько здорово, что многие даже не догадываются, как выглядят наследники их кумиров.
С глаз долой: кто из знаменитостей скрывает лица своих детей
Выкладывать ли в соцсети снимки детей? Этот вопрос волнует многих мам, а особенно — звездных. Одни так спешат познакомить малыша с многотысячной, а то и многомиллионной армией подписчиков, что публикуют их снимки, даже не встав с родильного стола. Другие готовы часами рассказывать о всех достижениях и проделках своих малышей, сопровождая это десятками фотографий и не меньшим количеством видео.
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