На днях СМИ сообщили, что тайская принцесса Адитиадорн Китикхун отправилась с официальным визитом в Великобританию, где пробудет до начала апреля.
Эта информация вряд ли могла бы заинтересовать мировую прессу, если бы не одна интересная деталь — племянницу самого эксцентричного короля Таиланда, того самого, который ходит в узких джинсах с заниженной талией и кроп-топах, называют «тайской Пэрис Хилтон». И дело тут вовсе не во внешнем сходстве — полноватая брюнетка мало чем напоминает стройную блондинку.
По сообщениям СМИ, если принцесса выезжает на шоппинг в Бангкоке, движение на улицах блокируют на несколько часов, чтобы королевскому кортежу ничто не мешало. А если Ее Высочество отправляется за границу, то расходы оплачивает посольство той страны, куда она едет.
Все это — обычное дело для представителей монаршей семьи. По крайней мере, в Таиланде. Куда интереснее узнать о любовных романах девушки, о шопинге в самых дорогих бутиках мира, об отдыхе на фешенебельных курортах.
В отличие от своей двоюродной сестры Сириваннавари, посещающей все главные показы на мировых Неделях и позирующей для глянца, 33-летняя Адитьядорн модой особо не интересуется, а на публике чаще появляется в закрытых костюмах розового цвета. Обожает крупные бриллиантовые украшения и славится взбалмошным характером.
Что касается личной жизни, то, по имеющейся в Сети информации, на данный момент ее бойфрендом является Тханачай Вийярун — офицер ВМС.
Как выглядит и с кем встречается принцесса, которую называют «тайской Пэрис Хилтон»
На днях СМИ сообщили, что тайская принцесса Адитиадорн Китикхун отправилась с официальным визитом в Великобританию, где пробудет до начала апреля.
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