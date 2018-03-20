Адитиадорн Китикхун, 33-летнюю племянницу самого эксцентричного короля Таиланда, СМИ сравнивают с некогда главной it-girl Америки. Этому поспособствовала любовь монаршей особы к одежде розового цвета и ее весьма непростой характер.



На днях СМИ сообщили, что тайская принцесса Адитиадорн Китикхун отправилась с официальным визитом в Великобританию, где пробудет до начала апреля.



Эта информация вряд ли могла бы заинтересовать мировую прессу, если бы не одна интересная деталь — племянницу самого эксцентричного короля Таиланда, того самого, который ходит в узких джинсах с заниженной талией и кроп-топах, называют «тайской Пэрис Хилтон». И дело тут вовсе не во внешнем сходстве — полноватая брюнетка мало чем напоминает стройную блондинку.



По сообщениям СМИ, если принцесса выезжает на шоппинг в Бангкоке, движение на улицах блокируют на несколько часов, чтобы королевскому кортежу ничто не мешало. А если Ее Высочество отправляется за границу, то расходы оплачивает посольство той страны, куда она едет.



Все это — обычное дело для представителей монаршей семьи. По крайней мере, в Таиланде. Куда интереснее узнать о любовных романах девушки, о шопинге в самых дорогих бутиках мира, об отдыхе на фешенебельных курортах.



В отличие от своей двоюродной сестры Сириваннавари, посещающей все главные показы на мировых Неделях и позирующей для глянца, 33-летняя Адитьядорн модой особо не интересуется, а на публике чаще появляется в закрытых костюмах розового цвета. Обожает крупные бриллиантовые украшения и славится взбалмошным характером.



Что касается личной жизни, то, по имеющейся в Сети информации, на данный момент ее бойфрендом является Тханачай Вийярун — офицер ВМС.