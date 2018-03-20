19 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Последний портрет». Главным звездным гостем вечера стал актер Арми Хаммер, исполнивший в картине роль статного красавца Джеймса Лорда.
Компанию 31-летнему актеру в этот вечер составила его супруга Элизабет Чеймберс. 35-летняя журналистка блистала перед фоторепортерами в черно-белом наряде из коллекции Monique Lhuillier.
Узкая юбка подчеркивала стройную фигуру матери двоих детей, а глубокое декольте приковывало внимание к ее груди. Эффектным образом Элизабет были покорены не только гости премьеры, но и сам Арми.
Влюбленный супруг не смог сдержаться и, обнимая жену, крепко схватил ее за грудь. Или таким образом актер дал понять, что женщина принадлежит только ему?
Арми Хаммер не смог скрыть восхищения женой и схватил ее за грудь прямо на красной дорожке
19 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Последний портрет». Главным звездным гостем вечера стал актер Арми Хаммер, исполнивший в картине роль статного красавца Джеймса Лорда.
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красивый мужчина...хорош по всем пунктам.. повезло ей)
Ой да за что там хватать..не написали бы , никто б и грудь-то не заметил...тьфу ты