20.03.2018
Голливудский красавчик Арми Хаммер не стесняется выражать чувства прилюдно и всегда готов поцеловать свою обожаемую супругу на публике. Но порой поцелуями дело не ограничивается.
  • Арми Хаммер
    1 2 3 ...14
    Арми Хаммер и Элизабет Чеймберс посетили кинопремьеру в Лос-Анджелесе

19 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Последний портрет». Главным звездным гостем вечера стал актер Арми Хаммер, исполнивший в картине роль статного красавца Джеймса Лорда.

Компанию 31-летнему актеру в этот вечер составила его супруга Элизабет Чеймберс. 35-летняя журналистка блистала перед фоторепортерами в черно-белом наряде из коллекции Monique Lhuillier.

Узкая юбка подчеркивала стройную фигуру матери двоих детей, а глубокое декольте приковывало внимание к ее груди. Эффектным образом Элизабет были покорены не только гости премьеры, но и сам Арми.

Влюбленный супруг не смог сдержаться и, обнимая жену, крепко схватил ее за грудь. Или таким образом актер дал понять, что женщина принадлежит только ему? 

Дрю Бэрримор этой зимой не ходила в спортзал и теперь выглядит так

В Дубае арестовали русскую модель, выжившую после нападения маньяка

Захарова поставила Макаревича на место после его слов