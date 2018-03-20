Голливудский красавчик Арми Хаммер не стесняется выражать чувства прилюдно и всегда готов поцеловать свою обожаемую супругу на публике. Но порой поцелуями дело не ограничивается.



1 2 3 ... 14 Арми Хаммер и Элизабет Чеймберс посетили кинопремьеру в Лос-Анджелесе

19 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Последний портрет». Главным звездным гостем вечера стал актер Арми Хаммер, исполнивший в картине роль статного красавца Джеймса Лорда.



Компанию 31-летнему актеру в этот вечер составила его супруга Элизабет Чеймберс. 35-летняя журналистка блистала перед фоторепортерами в черно-белом наряде из коллекции Monique Lhuillier.



Узкая юбка подчеркивала стройную фигуру матери двоих детей, а глубокое декольте приковывало внимание к ее груди. Эффектным образом Элизабет были покорены не только гости премьеры, но и сам Арми.



Влюбленный супруг не смог сдержаться и, обнимая жену, крепко схватил ее за грудь. Или таким образом актер дал понять, что женщина принадлежит только ему?

