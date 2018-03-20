Несколько лет назад Евгений Кафельников развелся со своей женой Марией Тишковой, от которой у него есть дочь Алеся. После разрыва супругов поклонники теннисиста тут же принялись гадать, кто же станет его следующей пассией.
Меж тем Евгений не спешил вступать в новые отношения, хотя и говорил, что мечтает встретить на своем пути хорошего человека. На днях журналисты портала Super.ru рассекретили возлюбленную Кафельникова. Ею стала молодая стюардесса Алеся.
По информации портала, девушка уже переехала к спортсмену и даже успела подружиться с его единственной дочерью Алесей. Модель рассказала, что с избранницей отца легко найти общий язык, и та даже готовит ей кашу по утрам. Интернет-пользователи, увидев фото бортпроводницы, пришли к выводу, что они с Евгением отличная пара.
Евгений Кафельников подтвердил, что у него роман с Алесей
Несколько лет назад Евгений Кафельников развелся со своей женой Марией Тишковой, от которой у него есть дочь Алеся. После разрыва супругов поклонники теннисиста тут же принялись гадать, кто же станет его следующей пассией.
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