После развода с женой Марией о личной жизни Евгения Кафельникова долгое время ничего не было известно. На днях журналисты рассекретили новую подругу теннисиста. Оказалось, что девушку зовут так же, как и дочь спортсмена, — Алеся.

Несколько лет назад Евгений Кафельников развелся со своей женой Марией Тишковой, от которой у него есть дочь Алеся. После разрыва супругов поклонники теннисиста тут же принялись гадать, кто же станет его следующей пассией.



Меж тем Евгений не спешил вступать в новые отношения, хотя и говорил, что мечтает встретить на своем пути хорошего человека. На днях журналисты портала Super.ru рассекретили возлюбленную Кафельникова. Ею стала молодая стюардесса Алеся.



По информации портала, девушка уже переехала к спортсмену и даже успела подружиться с его единственной дочерью Алесей. Модель рассказала, что с избранницей отца легко найти общий язык, и та даже готовит ей кашу по утрам. Интернет-пользователи, увидев фото бортпроводницы, пришли к выводу, что они с Евгением отличная пара.