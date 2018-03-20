На Инстаграм юной дочери Валерия Меладзе Софии подписаны почти 6 тысяч человек. Однако мы уверены, что последнюю фотографию девушки захотят увидеть не только они.
20 марта София решила показать своим фолловерам, как она выглядела в 2014 году. На архивной фотографии девушка спит в кресле самолета, и узнать ее, признаемся, стоило нам больших усилий: выглядела она не совсем так, как мы привыкли.
«5 января 2014 года — большое турне по Италии с моими 5 подбородками. Молодость никого не щадит», — написала София (орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях подписчики Меладзе искренне удивились тому, как сильно она изменилась за четыре года, и похвалили ее за отличное чувство юмора.
Средняя дочь Валерия Меладзе показала свое архивное фото «с пятью подбородками»
На Инстаграм юной дочери Валерия Меладзе Софии подписаны почти 6 тысяч человек. Однако мы уверены, что последнюю фотографию девушки захотят увидеть не только они.
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Дочки Меладзе очень необыкновенны. Помимо аристократичности, интересной внешности, адекватности иметь отменное чувство юмора-это многого стоит.