18-летняя София Меладзе — желанная гостья столичных мероприятий и продвинутая модница. Недавно девушка раскрылась для нас еще одной стороны. Оказалось, у нее отменное чувство юмора.

1 2 3 ... 12 София Меладзе показала, как выглядела 4 года назад

На Инстаграм юной дочери Валерия Меладзе Софии подписаны почти 6 тысяч человек. Однако мы уверены, что последнюю фотографию девушки захотят увидеть не только они.



20 марта София решила показать своим фолловерам, как она выглядела в 2014 году. На архивной фотографии девушка спит в кресле самолета, и узнать ее, признаемся, стоило нам больших усилий: выглядела она не совсем так, как мы привыкли.



«5 января 2014 года — большое турне по Италии с моими 5 подбородками. Молодость никого не щадит», — написала София (орфография и пунктуация авторов сохранены).



В комментариях подписчики Меладзе искренне удивились тому, как сильно она изменилась за четыре года, и похвалили ее за отличное чувство юмора.