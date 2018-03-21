49-летний Леонид Агутин в недавнем интервью признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. Вредная привычка чуть не погубила популярного певца.

1 2 3 ... 13 Недавно Леонид Агутин откровенно рассказал о своем пристрастии к алкоголю

Недавно Леонид Агутин дал откровенное интервью Юрию Дудю. Певец рассказал о своих проблемах с алкоголем. Сначала спиртное было для него способом расслабиться и снять стресс перед съемками или на тусовках, которые он никогда не любил.

«Выпил — и мне казалось, что я клевый, что у меня все получается», — признался певец

Постепенно Агутин стал пить все чаще и чаще. «Там, где я жил, бутылки выбрасывал на балкон. И когда бутылки стали выше подоконника, тогда уже их собрали — восемь больших черных мешков — и выкинули. Балкон чистый — можно опять по одной бутылочке ставить. Я вообще трезвым никогда в то время не был...» — рассказал Леонид.



Агутин так же отметил, что вспоминает о том времени с некой ностальгией и даже с любовью. Он никогда не срывал концерты и не устраивал пьяные дебоши. «Но я был в секте алкашей. И был уверен, что мне это помогает по жизни», — подытожил артист.



Популярный певец решил поменять жизнь, когда ему исполнилось 35 лет. По словам Агутина, тогда он понял, что либо бросит пить, либо умрет. Артист начал учиться жить без алкоголя, получая удовольствие от музыки. Конечно же, Леонида Агутина в трудный момент поддержала жена Анжелика Варум, с которой певец состоит в браке уже почти 20 лет.

