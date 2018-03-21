В конце февраля 50-летняя Яна Поплавская рассказала фанатам в Инстаграме, что у старшего сына, 32-летнего Клима есть татуировка в виде ее изображения. Пост актрисы вызвал нешуточные споры среди подписчиков. На днях Поплавская решила ответить возмущенным интернет-пользователям.

1 2 3 ... 15 Яна Поплавская встала на защиту своего старшего сына Клима

Яна Поплавская воспитала двоих сыновей Клима и Никиту, которых родила в браке с продюсером Сергеем Гинзбургом. Актриса редко рассказывает о наследниках поклонникам. Однако недавно Поплавская опубликовала в Инстаграме фото татуировки старшего сына, которую он сделал в 20 лет. На спине мужчины изображен портрет родительницы. Фолловеры пришли к выводу, что Климу стоило выбрать совсем другой рисунок. Некоторые пользователи Сети задавались вопросом, как будет чувствовать себя избранница мужчины, каждый день глядя на его маму. (Клим Поплавский несколько лет был женат на Евгении Остряковой, но, как намекнула Яна, недавно развелся — прим. Woman.ru)



Поплавская пришла в ужас от комментариев подписчиков и ответила всем неравнодушным на сайте Letidor.ru, в которой заявила, что ее семейная жизнь не касается других людей.

«Почему вы думаете, что мир должен существовать только в формате, удобном для вас? Почему вы не понимаете, что у людей разные вкусы?» — удивилась артистка.

Знаменитость также посоветовала злопыхателям следить за своими отпрысками, а не за ее сыновьями. Яна отметила, что дети обычно не воспринимают запреты, поэтому лучше идти на компромисс. Актриса оговорилась, что выступает против более серьезных вещей, таких как шрамирование.



Поплавская добавила, что переживала из-за ирокезов, пирсингов и татуировок сыновей, особенно, когда Клим начал наносить изображения на руки и пальцы. Однако Яна решила воспринимать поступки детей как способ самовыражения и заявила, что она не вправе их осуждать.