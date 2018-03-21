Подавляющее большинство звезд, про которых пишут СМИ, принадлежат к возрастной группе «в самом расцвете сил». А как насчет тех, кому уже за девяносто? В нашем материале мы решили вспомнить отечественных и зарубежных селебов, которые пережили многих своих коллег и, возможно, вскоре отметят 100-летний юбилей (кто-то уже отметил).

1 2 3 ... 40 Оливия де Хэвилленд, 101 год



Актриса прославилась благодаря роли в культовом фильме «Унесенные ветром», в котором исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс. Она последняя из здравствующих участников этой киноленты. С детства Оливия соперничала со своей младшей сестрой Джоан. Сначала — за внимание родителей, потом — мужчин и публики. Первой «стартовала» Оливия: благодаря своему милому личику она без труда получила роль в «Одиссее капитана Блада». Джоан же, которая взяла фамилию отца Фонтейн, пришлось изрядно попотеть, чтобы ей досталась роль. Впрочем, оно того стоило, ведь ее снимал сам Хичкок! Актриса прославилась благодаря роли в культовом фильме «Унесенные ветром», в котором исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс. Она последняя из здравствующих участников этой киноленты. С детства Оливия соперничала со своей младшей сестрой Джоан. Сначала — за внимание родителей, потом — мужчин и публики. Первой «стартовала» Оливия: благодаря своему милому личику она без труда получила роль в «Одиссее капитана Блада». Джоан же, которая взяла фамилию отца Фонтейн, пришлось изрядно попотеть, чтобы ей досталась роль. Впрочем, оно того стоило, ведь ее снимал сам Хичкок!

На днях в Интернете появилась новость о том, что 101-летняя английская актриса Оливия де Хэвилленд подала в суд на продюсеров сериала «Вражда», в котором ее играет Кэтрин Зета-Джонс. Дело в том, что создатели картины использовали ее личность без согласия самой актрисы. Более того, они вложили в уста Оливии нецензурные слова, оскорбляющие ее сестру, и вообще переврали многие факты из ее жизни.



«Шоу заставляет зрителя поверить, что я говорила и вела себя таким образом. Мне это небезразлично, потому что если чьи-то права могут вот так нарушаться, то что уж говорить о правах менее защищенных людей», — заявила де Хэвилленд. Продюсеры меж тем свою вину отрицают.



К слову, Оливия осталась последней из голливудских кинодив 1930-х годов, пережив таких великих актрис, как Бетт Дэвис, Лорен Бэколл, Вивьен Ли, Рита Хейворт и других. Woman.ru решил вспомнить истории этой и других звезд-долгожителей. Главное, что в своем почтенном возрасте наши герои настолько энергичны, что легко покажут молодым, кто тут по-настоящему #огого!

