- Оливия де Хэвилленд, 101 годАктриса прославилась благодаря роли в культовом фильме «Унесенные ветром», в котором исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс. Она последняя из здравствующих участников этой киноленты. С детства Оливия соперничала со своей младшей сестрой Джоан. Сначала — за внимание родителей, потом — мужчин и публики. Первой «стартовала» Оливия: благодаря своему милому личику она без труда получила роль в «Одиссее капитана Блада». Джоан же, которая взяла фамилию отца Фонтейн, пришлось изрядно попотеть, чтобы ей досталась роль. Впрочем, оно того стоило, ведь ее снимал сам Хичкок!
На днях в Интернете появилась новость о том, что 101-летняя английская актриса Оливия де Хэвилленд подала в суд на продюсеров сериала «Вражда», в котором ее играет Кэтрин Зета-Джонс. Дело в том, что создатели картины использовали ее личность без согласия самой актрисы. Более того, они вложили в уста Оливии нецензурные слова, оскорбляющие ее сестру, и вообще переврали многие факты из ее жизни.
«Шоу заставляет зрителя поверить, что я говорила и вела себя таким образом. Мне это небезразлично, потому что если чьи-то права могут вот так нарушаться, то что уж говорить о правах менее защищенных людей», — заявила де Хэвилленд. Продюсеры меж тем свою вину отрицают.
К слову, Оливия осталась последней из голливудских кинодив 1930-х годов, пережив таких великих актрис, как Бетт Дэвис, Лорен Бэколл, Вивьен Ли, Рита Хейворт и других. Woman.ru решил вспомнить истории этой и других звезд-долгожителей. Главное, что в своем почтенном возрасте наши герои настолько энергичны, что легко покажут молодым, кто тут по-настоящему #огого!
какие все большие молодцы!!!
Оливия де Хевиленд на первом фото просто отпад! Хоть и фотошоп есть, но глаза молодые, огонь горит. Вот Кирк Дуглас старик стариком
Обожаю Бетти Уайт! Вот так я хочу стареть!
Отличная статья, приятно было читать. Вот они ,настоящие Звезды, настоящая актерская школа, не то что нынешние звездульки. Спасибо автору.
Сравните с ними Примадонну
Вот кто достойно стареет, уважая себя и поклонников
В кои-то веки кинула статью вумен в избранное.