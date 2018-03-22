Минувший 2017 год стал для Яны Кошкиной мегауспешным. Сегодня актриса работает на Первом канале, снимается в кино и сериалах и ведет различные мероприятия. Словом, на профессиональном поприще у девушки все более чем прекрасно. А вот сердце красавицы пока никем не занято. Хотя, кто знает, возможно, в скором времени все изменится.
На днях подруга телеведущей рассказала порталу «СтарХит» о том, что у Яны появился поклонник. Им оказался всемирно известный актер Микки Рурк. По словам девушки, он подписался на аккаунт подруги в Инстаграме, а затем лайкнул ее фотографии.
«Когда Яне пришло оповещение, что Микки ее фолловит, то не поверила своим глазам, подумав — это фейк. Пока Яна была занята на съемках, я пробила в Интернете, оказалось, действительно он. Очень удивилась, что он сам ведет соцсети. Вот тогда-то мы обе и потеряли дар речи. Пришла вечером домой и срочно пересмотрела фильм «Рестлер», где он играет главную роль», — процитировал портал подругу Кошкиной.
Вскоре актер начал оставлять под постами актрисы комплименты и даже поинтересовался, не собирается ли она в Голливуд. Микки уверен, что Яна сможет построить головокружительную карьеру и заодно встретиться с ним за чашечкой кофе. По словам знакомой Яны, она не спешит принимать приглашение знаменитости. Однако кто знает, может, голливудскому ловеласу и удастся ее покорить.
«Вы прекрасны!»: Микки Рурк позвал на свидание Яну Кошкину
Минувший 2017 год стал для Яны Кошкиной мегауспешным. Сегодня актриса работает на Первом канале, снимается в кино и сериалах и ведет различные мероприятия. Словом, на профессиональном поприще у девушки все более чем прекрасно. А вот сердце красавицы пока никем не занято. Хотя, кто знает, возможно, в скором времени все изменится.
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жаль, Рурк не прекрасен.
в молодости рурк был хорош, но сейчас...
в молодости рурк был хорош, но сейчас...
Глядя на Яну, у меня всегда возникает один вопрос - как в здравом уме можно было сделать такое вымя?? Ну перебор же, вульгарно и не эстетично.
Как же они подходят друг другу!
Голливуд? Если только порноиндустрия...ну зачем она тпк переборщ...грудила? Губы тоже слишком, но их модно легко сдуть. Но грудь, за ней не видно человека.
Я честно не понимаю такую "красоту", это ужасно. Вульгарно и просто фу. Понятное дело, что мужикам нравится, но не все согласятся жить с такой.
Я честно не понимаю такую "красоту", это ужасно. Вульгарно и просто фу. Понятное дело, что мужикам нравится, но не все согласятся жить с такой.
Старый хрыщ)
Я бы испугалась идти с ним на свидание ))))