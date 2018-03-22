Судя по регулярно появляющимся снимкам с букетами в Инстаграме Яны Кошкиной, поклонников у телеведущей хоть отбавляй. На днях у девушки появился еще один воздыхатель, зато какой — сам Микки Рурк!

1 2 3 ... 15 Яна Кошкина получила приглашение на чашечку кофе от Микки Рурка

Минувший 2017 год стал для Яны Кошкиной мегауспешным. Сегодня актриса работает на Первом канале, снимается в кино и сериалах и ведет различные мероприятия. Словом, на профессиональном поприще у девушки все более чем прекрасно. А вот сердце красавицы пока никем не занято. Хотя, кто знает, возможно, в скором времени все изменится.



На днях подруга телеведущей рассказала порталу «СтарХит» о том, что у Яны появился поклонник. Им оказался всемирно известный актер Микки Рурк. По словам девушки, он подписался на аккаунт подруги в Инстаграме, а затем лайкнул ее фотографии.



«Когда Яне пришло оповещение, что Микки ее фолловит, то не поверила своим глазам, подумав — это фейк. Пока Яна была занята на съемках, я пробила в Интернете, оказалось, действительно он. Очень удивилась, что он сам ведет соцсети. Вот тогда-то мы обе и потеряли дар речи. Пришла вечером домой и срочно пересмотрела фильм «Рестлер», где он играет главную роль», — процитировал портал подругу Кошкиной.



Вскоре актер начал оставлять под постами актрисы комплименты и даже поинтересовался, не собирается ли она в Голливуд. Микки уверен, что Яна сможет построить головокружительную карьеру и заодно встретиться с ним за чашечкой кофе. По словам знакомой Яны, она не спешит принимать приглашение знаменитости. Однако кто знает, может, голливудскому ловеласу и удастся ее покорить.