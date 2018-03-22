Темой нового выпуска шоу «Пусть говорят» стала история жизни Алеси Кафельниковой. О проблемах дочери и об отношениях с ней впервые рассказала Мария Тишкова, мать модели.

1 2 3 ... 15 Главной героиней последнего выпуска шоу «Пусть говорят» стала Алеся Кафельникова

В январе этого года Алеся Кафельникова в одном из интервью откровенно рассказала о том, как работала в Лондоне моделью, боролась с наркозависимостью и наносила себе телесные повреждения. Признания девушки наделали много шума и привлекли к ее семье внимание СМИ. На днях мама Алеси, бывшая модель Мария Тишкова, посетила студию шоу «Пусть говорят» и рассказала Дмитрия Борисову о зависимости дочери. Сама девушка встретилась с ведущим до эфира.



Мария призналась, что чувствует вину за то, что произошло с Алесей.

«Случилось то, что случилось. Будем двигаться дальше», — отметила женщина.

После развода девочка осталась жить с отцом, поэтому, по словам Тишковой, она не имела возможности постоянно наблюдать за дочерью. «Наверное, упустила как-то», — призналась мама модели. Дмитрий Борисов предположил, что Кафельникова наносила себе порезы в надежде привлечь внимание родителей. Тишкова согласилась с точкой зрения ведущего.



Мария поведала, что развод с Евгением стал для нее шоком: «Объединиться просто не получалось, поскольку развод стал неожиданностью для меня. Наверное, для Евгения тоже. Думаю, только он может сказать, почему так решил. Для меня это было: «Сегодня ты жена, а завтра нет». Я даже не успела понять, почему и за что».



Сама же Алеся рассказала, что родители никогда не могли ужиться. Ей было очень тяжело, потому что все время приходилось подстраиваться. Также Кафельникова поведала, что сейчас для нее на первом месте учеба: она получает образование в школе «Останкино» и учится играть на бирже. По словам девушки, модельную карьеру она не бросила, но теперь это не основная ее деятельность.