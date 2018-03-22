Профессия учителя считается престижной, но, увы, малооплачиваемой. Вот педагогам и приходится искать дополнительный заработок...

Ученики раскрыли тайную жизнь своего учителя

На днях стало известно о весьма курьезном случае, произошедшем в графстве Восточный Суссекс на юге Англии. Главным героем местных СМИ стал 50-летний Скотт Шервуд, преподающий математику ученикам десятых классов в одной из местных школ.

Скотт Шервуд

Оказалось, что в свободное от занятий время мужчина принимал активное участие в съемках гей-порно. Раскрыл его один из учеников, обнаруживший в Сети откровенный видеоролик, главным героем которого и был Шервуд.

Сам Шервуд никогда не скрывал, что является гомосексуалистом, но о своем дополнительном заработке предпочитал умалчивать

Как удалось выяснить сотрудникам школы, в фильмах для взрослых их коллега снимается уже около 8 лет. Несмотря на поднявшуюся среди родителей учеников волну возмущения, Скотт Шервуд, находящийся в данный момент в отъезде, до сих пор числится в педагогическом составе, и пока что неизвестно, будет ли он уволен.