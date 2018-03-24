24.03.2018
На прошедшей неделе мы узнали, в чем секрет стройности Влада Лисовца, как использует фен Ингеборга Дапкунайте. И заодно выяснили, кто может испортить кадр Анне Нетребко. 
  • Мария Погребняк
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    Вам тоже кажется. что Марии Погребняк стоит отойти подальше от дискобола или хотя бы надеть каску? Вы не поверите, но... 

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях.
Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе. 

Звезды на юбилее Ильи Резника

42-летняя Тина Канделаки дала понять, что ждет третьего ребенка

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