На прошедшей неделе мы узнали, в чем секрет стройности Влада Лисовца, как использует фен Ингеборга Дапкунайте. И заодно выяснили, кто может испортить кадр Анне Нетребко.

1 2 3 ... 27 Вам тоже кажется. что Марии Погребняк стоит отойти подальше от дискобола или хотя бы надеть каску? Вы не поверите, но...

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях.

Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.