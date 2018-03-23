64-летняя Любовь Успенская неожиданно оказалась в центре скандала. Артистка должна была улететь из Москвы в Омск на гастроли. Однако перед взлетом у певицы произошел конфликт с бортпроводницей.

1 2 3 ... 15 Российские СМИ сообщили, что Любовь Успенская устроила скандал в московском аэропорту

Любовь Успенская часто гастролирует на радость поклонникам. Однако на днях выступление певицы в Омске едва не сорвалось из-за неприятного инцидента в московском аэропорту. Успенская хотела пронести на борт свою собаку. Cтюардесса, перегородив знаменитости дорогу, попросила ее поместить животное в переноску в соответствии с правилами. Как сообщили российские СМИ, Любовь отказалась выполнить это требование, оттолкнув женщину и пройдя в салон самолета.



Позже артистка в разговоре с репортером ren.tv рассказала свою версию произошедшего. По словам Успенской, она хотела посадить питомца в сумку, которую держала в руках, но бортпроводница не позволила певице ее открыть. Любовь отметила, что сотрудница «вела себя нетактично для бизнес-класса», поэтому она попросила помочь ей другую стюардессу.

«Она тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете», — заявила звезда.

В результате сотрудники правоохранительных органов сняли Успенскую с рейса. Любовь посетовала, что из-за этой ситуации она едва не опоздала на концерт, который ее поклонники с нетерпением ждали. Впрочем, певице удалось быстро поменять билеты и вылететь другим рейсом.