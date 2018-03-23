Любовь Успенская часто гастролирует на радость поклонникам. Однако на днях выступление певицы в Омске едва не сорвалось из-за неприятного инцидента в московском аэропорту. Успенская хотела пронести на борт свою собаку. Cтюардесса, перегородив знаменитости дорогу, попросила ее поместить животное в переноску в соответствии с правилами. Как сообщили российские СМИ, Любовь отказалась выполнить это требование, оттолкнув женщину и пройдя в салон самолета.
Позже артистка в разговоре с репортером ren.tv рассказала свою версию произошедшего. По словам Успенской, она хотела посадить питомца в сумку, которую держала в руках, но бортпроводница не позволила певице ее открыть. Любовь отметила, что сотрудница «вела себя нетактично для бизнес-класса», поэтому она попросила помочь ей другую стюардессу.
В результате сотрудники правоохранительных органов сняли Успенскую с рейса. Любовь посетовала, что из-за этой ситуации она едва не опоздала на концерт, который ее поклонники с нетерпением ждали. Впрочем, певице удалось быстро поменять билеты и вылететь другим рейсом.
Бортпроводницы это отдельная песня . Как говорил Задорнов , вахтёр , это состояние души . Могли бы и пойти на уступки Успенской , ничего страшного бы не произошло .
Бортпроводницы это отдельная песня . Как говорил Задорнов , вахтёр , это состояние души . Могли бы и пойти на уступки Успенской , ничего страшного бы не произошло .
А почему должны сотрудники должны были пойти на уступки Успенской??? Если пассажир летит бизнес-классом, он артист/политик/известная личность - это дает право на нарушение правил, которые написаны для всех??????Может госпоже Успенской сделать поблажку и разрешить ехать по встречной? Статус предполагает большую ответственность, а не варианты как бы откасить.
А што, собачулю не с кем дома оставить? Не померли бы от тоски друг по другу за день - два. Звизда у шоке(((
Бортпроводницы это отдельная песня . Как говорил Задорнов , вахтёр , это состояние души . Могли бы и пойти на уступки Успенской , ничего страшного бы не произошло . [/quoteБортпроводницы как раз работают прекрасно. А Успенской и другим "звездам" просто не надо хамить, как они привыкли делать всю жизнь. В последнее время произошел ряд резонансных историй, когда таких хамов-"звезд" образцово-показательно сняли с рейсов аэрофлота. Браво, Аэрофлот!
Бортпроводницы это отдельная песня . Как говорил Задорнов , вахтёр , это состояние души . Могли бы и пойти на уступки Успенской , ничего страшного бы не произошло .
Именно Любушке на уступки, а обычному пассажиру все по правилам и инструкции?
Тем более собачка крохотная.
Тем, кто оправдывают госпожу Успенскую.Самолет - это ограниченное пространство. Правила не просто так придуманы и написаны. Если госпожа Успенская хочет свободы передвижения, для этого есть частные самолеты.С уважением.
Она, как и многие другие ее "со-братья и со-сестры" по цеху распоясались окончательно. И все от того, что СМИ постоянно твердят о том, что они звезды. А кто еще их считает звездами? Может те, кто когда-то слушал их в ресторанах, подворотнях и в спальнях, где они "оттачивали" свое "звездное искусство".
В нашу дыру ещё кого то на гастроли приглашают? Однако..