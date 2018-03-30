Ко дню рождения социальной сети «Одноклассники» Woman.ru предлагает путеводитель по интересным профилям российских знаменитостей.

За 12 лет существования «Одноклассников» сменились многие популярные звезды и зажглись новые на небосклоне российской эстрады. Сегодня мы подготовили подборку самых известных и ярких артистов, кто активно ведет свои странички в социальной сети «Одноклассники», выкладывает свои фотографии, видео и общается с поклонниками.

Кстати, у нас тоже есть страница в социальной сети, присоединяйтесь!