30.03.2018
Ко дню рождения социальной сети «Одноклассники» Woman.ru предлагает путеводитель по интересным профилям российских знаменитостей.  
  • Дмитрий Маликов
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    Дмитрий Маликов, пожалуй, самый известный артист, овладевший всеми современными технологиями. У нас создается впечатление, что певец ведет свои страницы лично. Подписывайтесь, возможно, Дмитрий оставит вам «Класс!» 

За 12 лет существования «Одноклассников» сменились многие популярные звезды и зажглись новые на небосклоне российской эстрады. Сегодня мы подготовили подборку самых известных и ярких артистов, кто активно ведет свои странички в социальной сети «Одноклассники», выкладывает свои фотографии, видео и общается с поклонниками.
Кстати, у нас тоже есть страница в социальной сети, присоединяйтесь!  

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