Все мы привыкли думать, что каждая мать сделает все что угодно ради счастья своего ребенка. Однако и тут сплошь и рядом встречаются исключения из правил. Woman.ru вспоминает самые яркие и трагичные истории звезд, которые либо сами становились жертвами своих родительниц, либо портили жизнь собственным детям.

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Многие женщины добровольно отказываются от карьеры ради семьи и детей. Так поступила и мать Дженнифер Энистон, подававшая большие надежды актриса. Правда, в итоге она регулярно обвиняла своих отпрысков в том, что они помешали ее самореализации, и постоянно указывала им на их недостатки. Судя по словам звезды сериала «Друзья», Нэнси критиковала ее внешность, не стесняясь в выражениях. «Она говорила, что я толстая и неуклюжая, что у меня слишком глубоко посажены глаза и некрасивый рот», — рассказывала голливудская актриса

«Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе», — поется в одной известной песне. И мы с этими строками полностью согласны. Не просто так о родительской любви пишутся песни, легенды и стихи. История знает немало примеров, когда забота и поддержка матери творили чудеса. Однако бывают и обратные ситуации. Как известно, чем человек ближе, тем легче он может причинить боль. Иногда самые важные люди в жизни ребенка стараются испортить ему жизнь.



Да, идеальных матерей не бывает, и многие женщины совершают ошибки в воспитании: где-то недоглядели, не успели на важное выступление или пропустили концерт из-за работы. От мелких неудач не застрахован никто.

Но некоторые родительницы намеренно причиняют боль своим детям. И речь идет как о физическом насилии, так и о моральном, которое порой бывает гораздо мучительнее и страшнее.

Некоторые знаменитости на собственном опыте поняли, как тяжела бывает материнская рука, как ранит мамино слово, сколько боли может причинить человек, которого ты годами считал самым близким. Из-за денег, жажды славы или просто из ревности. Woman.ru расскажет, кто из матерей, являющихся звездами или подаривших звездам жизнь, вряд ли сможет претендовать на звание «Мама года».