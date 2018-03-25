- Нэнси ДоуМногие женщины добровольно отказываются от карьеры ради семьи и детей. Так поступила и мать Дженнифер Энистон, подававшая большие надежды актриса. Правда, в итоге она регулярно обвиняла своих отпрысков в том, что они помешали ее самореализации, и постоянно указывала им на их недостатки. Судя по словам звезды сериала «Друзья», Нэнси критиковала ее внешность, не стесняясь в выражениях. «Она говорила, что я толстая и неуклюжая, что у меня слишком глубоко посажены глаза и некрасивый рот», — рассказывала голливудская актриса
«Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе», — поется в одной известной песне. И мы с этими строками полностью согласны. Не просто так о родительской любви пишутся песни, легенды и стихи. История знает немало примеров, когда забота и поддержка матери творили чудеса. Однако бывают и обратные ситуации. Как известно, чем человек ближе, тем легче он может причинить боль. Иногда самые важные люди в жизни ребенка стараются испортить ему жизнь.
Да, идеальных матерей не бывает, и многие женщины совершают ошибки в воспитании: где-то недоглядели, не успели на важное выступление или пропустили концерт из-за работы. От мелких неудач не застрахован никто.
Некоторые знаменитости на собственном опыте поняли, как тяжела бывает материнская рука, как ранит мамино слово, сколько боли может причинить человек, которого ты годами считал самым близким. Из-за денег, жажды славы или просто из ревности. Woman.ru расскажет, кто из матерей, являющихся звездами или подаривших звездам жизнь, вряд ли сможет претендовать на звание «Мама года».
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