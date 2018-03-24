У 46-летнего Илона Маска очень плохие отношения с отцом Эрролом. На днях западным СМИ удалось узнать, почему бизнесмен называет родственника «сущим злом» и отказывается с ним общаться.

1 2 3 ... 8 Западные СМИ выяснили, почему Илон Маск полтора года не общается с отцом Эрролом

Илон Маск не любит вспоминать детство. Когда родители будущего бизнесмена развелись, он остался жить со своим отцом Эрролом. Вскоре мужчина женился на Хайде Безуиденхут, у которой была четырехлетняя дочь Яна. Сначала семья жила дружно, но позже отношения отца и сына испортились.



Эррол расстался со второй супругой спустя 18 лет совместной жизни, а позже закрутил роман со своей падчерицей, которая младше его на 42 года. По слухам, Маск пришел в бешенство, узнав об их отношениях.



На днях издание The Daily Mail выяснило, что десять месяцев назад Яна родила возлюбленному сына Эллиота. Эррол настоял на ДНК-тесте, чтобы подтвердить отцовство. Впрочем, экспертиза показала, что малыш ему родной.



К слову, у девушки также есть старшая дочь Эмили (об отце девочки информации нет). По словам инсайдера, мама Яны, которая воспитала с Эрролом двоих общих детей, пытается во всем поддерживать свою дочь.