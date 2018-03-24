Илон Маск не любит вспоминать детство. Когда родители будущего бизнесмена развелись, он остался жить со своим отцом Эрролом. Вскоре мужчина женился на Хайде Безуиденхут, у которой была четырехлетняя дочь Яна. Сначала семья жила дружно, но позже отношения отца и сына испортились.
Эррол расстался со второй супругой спустя 18 лет совместной жизни, а позже закрутил роман со своей падчерицей, которая младше его на 42 года. По слухам, Маск пришел в бешенство, узнав об их отношениях.
На днях издание The Daily Mail выяснило, что десять месяцев назад Яна родила возлюбленному сына Эллиота. Эррол настоял на ДНК-тесте, чтобы подтвердить отцовство. Впрочем, экспертиза показала, что малыш ему родной.
К слову, у девушки также есть старшая дочь Эмили (об отце девочки информации нет). По словам инсайдера, мама Яны, которая воспитала с Эрролом двоих общих детей, пытается во всем поддерживать свою дочь.
30-летняя сводная сестра Илона Маска родила его 72-летнему отцу ребенка
Илон Маск не любит вспоминать детство. Когда родители будущего бизнесмена развелись, он остался жить со своим отцом Эрролом. Вскоре мужчина женился на Хайде Безуиденхут, у которой была четырехлетняя дочь Яна. Сначала семья жила дружно, но позже отношения отца и сына испортились.
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Есть такие извращенцы, которые считают, что они право имеют. Маск говорил об отце: любое преступление, которое может прийти в голову, совершал его отец. Так что здесь только посочувствовать сыну.
Мерзко лезть в постель к родителю с осуждениями. Отец ничего противозаконного не совершал. Падчеридца не родная, совершеннолетняя, по обоюдному согласию, уверенная в себе красивая женщина. Это банальная мужская зависть. Потому что 72-летний отец гораздо привлекательней и сексапильней выглядит, чем несимпатичный нескладеха Макс).