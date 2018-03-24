64-летний Алексей Глызин стал героем программы «Секрет на миллион». Певец откровенно поведал 46-летней Лере Кудрявцевой о своих взаимоотношениях с родителями.

Алексей Глызин заботится о своих сыновьях Алексее, Алексее и Игоре от двух браков и делает все, чтобы они ни в чем не нуждались. Однако детство самого артиста было далеко не таким радостным, как у его наследников. Сергей и Серафима, родители Алексея, развелись, когда ему было четыре года.



Как рассказал певец в программе «Секрет на миллион», единственное воспоминание об отце, которое у него сохранилось, — это совместные походы в гости. Алексей так и не смог простить папу, который, по его мнению, ушел из семьи, потому что нашел другую женщину. Глызин признался, что искал встречи с отцом, но им так и не удалось увидеться.

«Не интересоваться судьбой своего ребенка неправильно. Я бы его простил, если бы понимал, что он хотел встретиться», — сделал вывод артист.

Маме было непросто растить сына одной, хотя мальчик много времени проводил у бабушки, а не дома. Серафиме приходилось много работать, поэтому она не успевала следить за тем, сделал ли Леша уроки и что он ел. Женщина решила отдать отпрыска в интернат. Исполнитель вспомнил, как ему снились ночные комары из-за того, что он сильно скучал по матери. Долгое время Глызин на нее злился, хотя и понимал, почему она так поступила.



Вскоре у будущего артиста появился отчим, но и он не смог стать примером для подражания мальчику. Мужчина регулярно бил пасынка ремнем. Теперь Глызин старается быть хорошим отцом и дедом, чтобы не повторять ошибок родственников.