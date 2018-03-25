В США давно остро стоит вопрос доступности оружия для населения. За последние пару лет в американских школах все чаще стали происходить трагедии, жертвами которых становились ученики и преподаватели. После стрельбы в школе в Паркленде, произошедшей 14 февраля этого года, когда погибло 17 человек, активисты, среди которых много подростков из этого учебного заведения, начали общенациональную кампанию.
Американцы требуют, чтобы Конгресс ужесточил контроль над оборотом оружия, а то и вовсе запретил его свободную продажу. 24 марта в 800 городах во всех 50 штатах страны прошли мирные акции, только в столице собравшие почти полмиллиона человек.
Многие знаменитости не остались в стороне и поддержали идею школьников и студентов. Одни стали участниками шествия в Вашингтоне, другие, например, Эми Шумер и Оливия Уайлд, выступили с пламенными речами, а кто-то вышел на сцену, чтобы спеть вдохновляющие на борьбу за свои права композиции.
Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерью Норт, Амаль и Джордж Клуни и другие звезды на «Марше за нашу жизнь»
В США давно остро стоит вопрос доступности оружия для населения. За последние пару лет в американских школах все чаще стали происходить трагедии, жертвами которых становились ученики и преподаватели. После стрельбы в школе в Паркленде, произошедшей 14 февраля этого года, когда погибло 17 человек, активисты, среди которых много подростков из этого учебного заведения, начали общенациональную кампанию.
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Торговцы оружием опечалены.
Оливия Уаилд на руках с дочкой, а не с сыном. Сын у них больше
Оливия Уаилд на руках с дочкой, а не с сыном. Сын у них больше
Сын позади них видимо. А то я уж подумала у них тоже сын в год хочет розовые башмаки и цветочек в волосы)))
Дети Смита - там два мальчика?.. или две девочки.. или кто?
уиллоу смит такая хорошенькая стала