На днях в Америке тысячи людей прошлись по улицам разных городов с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия в стране. Акцию, инициаторами которой стали школьники и студенты, поддержали Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин, Стивен Спилберг, Пол Маккартни, Майли Сайрус и многие другие знаменитости.

В США давно остро стоит вопрос доступности оружия для населения. За последние пару лет в американских школах все чаще стали происходить трагедии, жертвами которых становились ученики и преподаватели. После стрельбы в школе в Паркленде, произошедшей 14 февраля этого года, когда погибло 17 человек, активисты, среди которых много подростков из этого учебного заведения, начали общенациональную кампанию.



Американцы требуют, чтобы Конгресс ужесточил контроль над оборотом оружия, а то и вовсе запретил его свободную продажу. 24 марта в 800 городах во всех 50 штатах страны прошли мирные акции, только в столице собравшие почти полмиллиона человек.



Многие знаменитости не остались в стороне и поддержали идею школьников и студентов. Одни стали участниками шествия в Вашингтоне, другие, например, Эми Шумер и Оливия Уайлд, выступили с пламенными речами, а кто-то вышел на сцену, чтобы спеть вдохновляющие на борьбу за свои права композиции.