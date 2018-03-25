25.03.2018
На днях в Америке тысячи людей прошлись по улицам разных городов с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия в стране. Акцию, инициаторами которой стали школьники и студенты, поддержали Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин, Стивен Спилберг, Пол Маккартни, Майли Сайрус и многие другие знаменитости. 
  • Канье Уэст, Ким Кардашьян
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    Канье Уэст и Ким Кардашьян

В США давно остро стоит вопрос доступности оружия для населения. За последние пару лет в американских школах все чаще стали происходить трагедии, жертвами которых становились ученики и преподаватели. После стрельбы в школе в Паркленде, произошедшей 14 февраля этого года, когда погибло 17 человек, активисты, среди которых много подростков из этого учебного заведения, начали общенациональную кампанию.

Американцы требуют, чтобы Конгресс ужесточил контроль над оборотом оружия, а то и вовсе запретил его свободную продажу. 24 марта в 800 городах во всех 50 штатах страны прошли мирные акции, только в столице собравшие почти полмиллиона человек.

Многие знаменитости не остались в стороне и поддержали идею школьников и студентов. Одни стали участниками шествия в Вашингтоне, другие, например, Эми Шумер и Оливия Уайлд, выступили с пламенными речами, а кто-то вышел на сцену, чтобы спеть вдохновляющие на борьбу за свои права композиции.   

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