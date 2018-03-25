На днях 48-летний Сергей Глушко оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео его откровенного танца с поклонницей. С тех пор интернет-пользователи гадали, как к этой ситуации относится его 44-летняя супруга Наташа Королева. На днях певица прокомментировала шумиху вокруг мужа.

1 2 3 ... 8 Наташа Королева высказалась в защиту Сергея Глушко

Недавно в Рунете разгорелись нешуточные споры об эротическом шоу Сергея Глушко. Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях видео, в котором артист имитировал половой акт вместе со зрительницей. Фанаты Наташи Королевой были поражены тем, что она позволяет мужу выступать с подобными номерами.



После этого в Сети появились слухи, что певица находится на грани нервного срыва. После того как Наташа опубликовала в Инстаграме неоднозначное видео, ее поклонники заволновались еще больше.



Однако на днях Королева рассказала репортерам программы «Ты не поверишь!», что с пониманием относится к работе Глушко.

«Мой супруг кем является? Артистом стриптиза!», — заявила Наташа.

Королева подчеркнула, что живет с Сергеем 17 лет и уже ни на что не реагирует. К слову, певицу поддерживают и поклонницы, которые не видят в стриптизе ничего плохого. А что думаете вы?