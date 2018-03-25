Недавно в Рунете разгорелись нешуточные споры об эротическом шоу Сергея Глушко. Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях видео, в котором артист имитировал половой акт вместе со зрительницей. Фанаты Наташи Королевой были поражены тем, что она позволяет мужу выступать с подобными номерами.
После этого в Сети появились слухи, что певица находится на грани нервного срыва. После того как Наташа опубликовала в Инстаграме неоднозначное видео, ее поклонники заволновались еще больше.
Однако на днях Королева рассказала репортерам программы «Ты не поверишь!», что с пониманием относится к работе Глушко.
Королева подчеркнула, что живет с Сергеем 17 лет и уже ни на что не реагирует. К слову, певицу поддерживают и поклонницы, которые не видят в стриптизе ничего плохого. А что думаете вы?