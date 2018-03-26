- Певица Зара на своей странице выразила соболезнования семьям погибших: «Кемерово. Непостижимо... непонятно... больно... Мне как матери двоих сыновей особенно тяжело осознать нелепость произошедшей трагедии... По выходным всей семьей мы часто заезжаем в ТЦ: посмотреть кино, поиграть в развлекательных центрах. Эта беда могла произойти с каждым! Я знаю, что сегодня очень многие сдают кровь для пострадавших, для тех, кто выжил. Трагедия никого не оставила равнодушным. Страшно... Я надеюсь, что все виновные понесут наказание за тех, кто в воскресенье вечером не вернулся домой.... за тех, кто сегодня не придёт в школу... за сломанные жизни... Дай Бог сил родным и близким.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)»
На днях в Кемерово произошла страшная трагедия. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло более 60 человек, среди которых маленькие дети.
Пользователи Сети эмоционально отреагировали на произошедшее. Знаменитости также не остались в стороне. Большинство звезд в знак траура выложили на своих страницах в соцсетях фотографии со свечами или просто черные квадраты и выразили соболезнования родным родным и близким погибших, кто-то высказал негодование по поводу халатности ответственных за безопасность в торговом центе, кто-то просто поделился своими мыслями о произошедшем. Подробно с комментариям звезд можно ознакомиться в нашей галерее.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем 25 марта. Службам спасения долгое время не удавалось справиться с огнем, сотни людей оказались в ловушке. На данный момент уже более 60 человек найдены погибшими и, к сожалению, эта цифра продолжает расти.
Стесняюсь напомнить, но россияне только недавно в который раз сделали свой выбор за авось и неработающие сигнализации. К сожалению удивляться еще лет 6 не можно...
Стесняюсь напомнить, но россияне только недавно в который раз сделали свой выбор за авось и неработающие сигнализации. К сожалению удивляться еще лет 6 не можно...
но говорят о 300-400 погибших
вы думаете если бы у власти был Явлинский. Титов и тд. по списку было бы иначе.? было бы хуже
нет все эти по списку - будет то же. Остальных убрали, убили, застрелили, отравили. Выслали.
все этим звёзды регулярно выступают на открытиях этих ТЦ коробках, на днях рождениях Тц, так что в топку Ваше мнение, без Вас знаем, какая это страшная трагедия
но говорят о 300-400 погибших
Стесняюсь напомнить, но россияне только недавно в который раз сделали свой выбор за авось и неработающие сигнализации. К сожалению удивляться еще лет 6 не можно...
Стесняюсь напомнить, но россияне только недавно в который раз сделали свой выбор за авось и неработающие сигнализации. К сожалению удивляться еще лет 6 не можно...
вы думаете если бы у власти был Явлинский. Титов и тд. по списку было бы иначе.? было бы хуже