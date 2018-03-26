Страшный пожар, унесший множество жизней, произошел 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Узнавшие о случившемся отечественные звезды соболезнуют семьям погибших и высказывают мнения о причинах трагедии на своих страницах в соцсетях.

1 2 3 ... 22 Певица Зара на своей странице выразила соболезнования семьям погибших: «Кемерово. Непостижимо... непонятно... больно... Мне как матери двоих сыновей особенно тяжело осознать нелепость произошедшей трагедии... По выходным всей семьей мы часто заезжаем в ТЦ: посмотреть кино, поиграть в развлекательных центрах. Эта беда могла произойти с каждым! Я знаю, что сегодня очень многие сдают кровь для пострадавших, для тех, кто выжил. Трагедия никого не оставила равнодушным. Страшно... Я надеюсь, что все виновные понесут наказание за тех, кто в воскресенье вечером не вернулся домой.... за тех, кто сегодня не придёт в школу... за сломанные жизни... Дай Бог сил родным и близким.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)»

На днях в Кемерово произошла страшная трагедия. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло более 60 человек, среди которых маленькие дети.



Пользователи Сети эмоционально отреагировали на произошедшее. Знаменитости также не остались в стороне. Большинство звезд в знак траура выложили на своих страницах в соцсетях фотографии со свечами или просто черные квадраты и выразили соболезнования родным родным и близким погибших, кто-то высказал негодование по поводу халатности ответственных за безопасность в торговом центе, кто-то просто поделился своими мыслями о произошедшем. Подробно с комментариям звезд можно ознакомиться в нашей галерее.



Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем 25 марта. Службам спасения долгое время не удавалось справиться с огнем, сотни людей оказались в ловушке. На данный момент уже более 60 человек найдены погибшими и, к сожалению, эта цифра продолжает расти.