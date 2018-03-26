Бывший одноклассник 36-летней Веры Брежневой в эфире телешоу «Звезды сошлись» поделился историями из школьной жизни популярной певицы. Оказывается, сверстники всячески издевались над Брежневой, а она давала им отпор кулаками.

1 2 3 ... 13 В недавнем интервью одноклассник Веры Брежневой рассказал, что над певицей издевались в школе

Вера Брежнева в детстве жила в маленьком украинском городке Днепродзержинске и носила фамилию Галушка. Многодетная семья певицы была небогатой, Вере приходилось донашивать одежду за старшими сестрами. Да и брекеты на зубах и очки с толстыми стеклами не добавляли будущей звезде внешней привлекательности.

Жестокие подростки унижали Брежневу, придумывали обидные прозвища. Однажды даже наклеили ей на спину бумажку с надписью «Уродина».

Как признается одноклассник певицы, Вера не терпела нападок, а потому часто дралась с обидчиками. «К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал», — признается мужчина.



Одноклассники звезды не сразу узнали ее, когда она появилась на всех телеэкранах страны в составе группы «ВИА Гра». Никто и подумать не мог, что гадкий утенок станет секс-символом и объектом обожания миллионов поклонников.



«Я увидел ее в первом клипе, когда служил в армии. Понял, что знаю ее. Скорее всего, лично. Но сначала не узнал — она изменилась внешне, — рассказал одноклассник, — А потом приехал домой, и сестра младшая говорит: ‘‘Ты учился с Верой Брежневой?!‘‘. А я ей — ну, какая она Брежнева, она же Галушка», — рассказал одноклассник певицы.



В конце своего рассказа мужчина передал Вере Брежневой привет и извинился за то, что не защищал ее от жестоких подростков.