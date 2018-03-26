В Сети муссируются слухи о беременности телеведущей Ксении Собчак. По поводу интересного положения бывшей коллеги высказалась в своем Инстаграме Ксения Бородина.

1 2 3 ... 11 Последнее время слухи об интересном положении Ксении Собчак не дают покоя общественности

Во время предвыборной гонки основной интригой было не имя будущего президента страны, а то, беременна ли 36-летняя Ксения Собчак. Интернет-пользователей до сих пор очень интересует этот вопрос. На днях подписчики решили узнать, что думает по поводу интересного положения бывшей коллеги Ксения Бородина.

Телеведущая во время одного из прямых эфиров на своей странице в Инстаграме высказала мнение сдержанно и корректно. Бородина отметила, что публичным людям бывает трудно признаться в чем-то личном.

«Мы не то чтобы прямо тесно общаемся с Ксенией сейчас, но недавно виделись. Беременна ли она? На самом деле, когда ты публичный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном, о той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому, если Ксюша захочет, она сама расскажет. Во время моей второй беременности случилась очень неприятная вещь. Одна моя подруга, бывшая участница реалити-шоу, ‘‘слила‘‘ информацию об этом в одно издание. Это, конечно, стало для меня шоком. Сама бы я никогда так не поступила», — заявила Бородина.



Напомним, что Ксения Собчак и Ксения Бородина с 2004 по 2012 год вместе вели реалити-шоу «Дом-2». Телеведущие никогда не были подругами, но поддерживают теплые приятельские отношения.

