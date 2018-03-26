Во время предвыборной гонки основной интригой было не имя будущего президента страны, а то, беременна ли 36-летняя Ксения Собчак. Интернет-пользователей до сих пор очень интересует этот вопрос. На днях подписчики решили узнать, что думает по поводу интересного положения бывшей коллеги Ксения Бородина.
«Мы не то чтобы прямо тесно общаемся с Ксенией сейчас, но недавно виделись. Беременна ли она? На самом деле, когда ты публичный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном, о той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому, если Ксюша захочет, она сама расскажет. Во время моей второй беременности случилась очень неприятная вещь. Одна моя подруга, бывшая участница реалити-шоу, ‘‘слила‘‘ информацию об этом в одно издание. Это, конечно, стало для меня шоком. Сама бы я никогда так не поступила», — заявила Бородина.
Напомним, что Ксения Собчак и Ксения Бородина с 2004 по 2012 год вместе вели реалити-шоу «Дом-2». Телеведущие никогда не были подругами, но поддерживают теплые приятельские отношения.
А кто слил то вторую Бородулькину беременность в прессу? Водонаева?
Чет много Бородиной в последнее время здесь!
И, как будто, важно её мнение ))