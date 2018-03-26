Яна Кошкина на своей странице в Инстаграме поделилась снимком, на котором отчетливо видно ее заплаканное лицо. «А вас мужчины доводили до слез?» — спросила Кошкина у фолловеров.
Однако вместо жалости и сочувствия, подписчики актрисы обвинили ее в лицемерии.
Подписчики также отметили, что такая публикация неуместна в связи с трагическими событиями, случившимися на днях в торговом центре в Кемерово. Они обратили внимание, что пост с соболезнованиями пострадавшим в торговом центре появился на странице Кошкиной гораздо позже, чем этот. Назвав фотографию актрисы «показушной и постановочной» интернет-пользователи посоветовали Яне научиться чувствовать разницу между горем личным и общественным.
Про возлюбленного Кошкиной ничего не известно. Фотографии таинственного мужчины она не публикует. С ее слов мы можем судить, что он — обеспеченный человек, проживающий в Барвихе в доме у озера.
Микки Рурк! Ай ай ай, зачем обманул ты очередную т п ?