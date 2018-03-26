27-летняя Яна Кошкина на своей странице в соцсетях пожаловалась подписчикам на ссору с любимым человеком. Актрису так расстроило случившееся, что она не смогла сдержать слез. Однако фолловеры Кошкиной посчитали, что девушка играет на публику.

1 2 3 ... 13 Недавно Яна Кошкина показала подписчикам свои слезы

Яна Кошкина на своей странице в Инстаграме поделилась снимком, на котором отчетливо видно ее заплаканное лицо. «А вас мужчины доводили до слез?» — спросила Кошкина у фолловеров.



Однако вместо жалости и сочувствия, подписчики актрисы обвинили ее в лицемерии.

«Если ты реально плачешь, то тебе не до фото в инстаграм», «Плохой пиар тоже пиар» — прокомментировали пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики также отметили, что такая публикация неуместна в связи с трагическими событиями, случившимися на днях в торговом центре в Кемерово. Они обратили внимание, что пост с соболезнованиями пострадавшим в торговом центре появился на странице Кошкиной гораздо позже, чем этот. Назвав фотографию актрисы «показушной и постановочной» интернет-пользователи посоветовали Яне научиться чувствовать разницу между горем личным и общественным.



Про возлюбленного Кошкиной ничего не известно. Фотографии таинственного мужчины она не публикует. С ее слов мы можем судить, что он — обеспеченный человек, проживающий в Барвихе в доме у озера.

