- Сегодня Людмила Путина — экс-первая леди Российской Федерации, бывшая супруга Владимира Путина. А 18 лет назад она с достоинством приняла решение мужа стать президентом и начала играть по всем надлежащим правилам. Отдавала ли она себе отчет, что совсем скоро изменится жизнь не только Владимира Владимировича, но и всей семьи?
Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения.
Особенно это заметно в политической сфере.
В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. Не так давно у нас прошла серия материалов про первых леди СССР, а в этом цикле статей мы хотим вспомнить жен всех руководителей современной России — начиная от супруги Бориса Ельцина Наины и заканчивая женой Дмитрия Медведева Светланой.