В 1991 году СССР распался, образовалась Россия, которой руководили и руководят президенты — от Бориса Ельцина до Владимира Путина. Жены глав государств с тех пор носят официальный статус первых леди. Именно о них и пойдет речь в нашем новом цикле материалов.

1 2 3 ... 36 Сегодня Людмила Путина — экс-первая леди Российской Федерации, бывшая супруга Владимира Путина. А 18 лет назад она с достоинством приняла решение мужа стать президентом и начала играть по всем надлежащим правилам. Отдавала ли она себе отчет, что совсем скоро изменится жизнь не только Владимира Владимировича, но и всей семьи?

Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения.



Особенно это заметно в политической сфере.



Например, ни для кого не секрет, что Хиллари Клинтон помогала мужу прийти к власти, а Жаклин Кеннеди с помощью своей собственной популярности поднимала рейтинги супруга.

В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. Не так давно у нас прошла серия материалов про первых леди СССР, а в этом цикле статей мы хотим вспомнить жен всех руководителей современной России — начиная от супруги Бориса Ельцина Наины и заканчивая женой Дмитрия Медведева Светланой.