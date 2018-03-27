Звезда советской эстрады Ирина Понаровская уже много лет совсем не появляется на публике. Поклонники артистки гадают, из-за чего она решила оставить сцену. Недавно приятельница певицы Лолита Милявская пролила свет на эту ситуацию.

1 2 3 ... 15 Лолита Милявская объяснила, почему Ирина Понаровская решила оставить сцену

65-летнюю Ирину Понаровскую давно невидно на светских мероприятиях. Более того, одна из самых популярных певиц Советского Союза перестала давать концерты и выходить на связь с журналистами. Фанаты исполнительницы хита «Рябиновые бусы» до сих пор не могут понять, что побудило ее уйти в тень. На днях давняя знакомая артистки Лолита Милявская стала гостьей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и поведала о причинах исчезновения Ирины Понаровской.



По мнению 54-летней певицы, ее коллега не смогла вынести критики и осуждения. «Ира очень хрупкая. Мир шоу-бизнеса очень жесток. Все, кто в нем выживают, — это мужики. Неважно, женщина ты или мужчина, — ты мужик. Выдержать могут не все…» — поделилась своей точкой зрения Лолита.



Артистка, которая в начале своей карьеры выступала на бэк-вокале у Понаровской, считает ее очень женственной и ранимой. «Она во всем перфекционист — и во внешнем виде, и в вокальных данных», — продолжила Милявская. Знаменитость считает, что именно из-за этого Ирина Витальевна и завершила свою карьеру.



Кстати, в свое время на юную Лолиту обратила внимание именно Ирина Понаровская. После одного из концертов певица позвала ее к себе в коллектив — так и завязалась их многолетняя дружба.

