65-летнюю Ирину Понаровскую давно невидно на светских мероприятиях. Более того, одна из самых популярных певиц Советского Союза перестала давать концерты и выходить на связь с журналистами. Фанаты исполнительницы хита «Рябиновые бусы» до сих пор не могут понять, что побудило ее уйти в тень. На днях давняя знакомая артистки Лолита Милявская стала гостьей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и поведала о причинах исчезновения Ирины Понаровской.
По мнению 54-летней певицы, ее коллега не смогла вынести критики и осуждения. «Ира очень хрупкая. Мир шоу-бизнеса очень жесток. Все, кто в нем выживают, — это мужики. Неважно, женщина ты или мужчина, — ты мужик. Выдержать могут не все…» — поделилась своей точкой зрения Лолита.
Артистка, которая в начале своей карьеры выступала на бэк-вокале у Понаровской, считает ее очень женственной и ранимой. «Она во всем перфекционист — и во внешнем виде, и в вокальных данных», — продолжила Милявская. Знаменитость считает, что именно из-за этого Ирина Витальевна и завершила свою карьеру.
Кстати, в свое время на юную Лолиту обратила внимание именно Ирина Понаровская. После одного из концертов певица позвала ее к себе в коллектив — так и завязалась их многолетняя дружба.
Лолита рассказала, куда пропала Ирина Понаровская
65-летнюю Ирину Понаровскую давно невидно на светских мероприятиях. Более того, одна из самых популярных певиц Советского Союза перестала давать концерты и выходить на связь с журналистами. Фанаты исполнительницы хита «Рябиновые бусы» до сих пор не могут понять, что побудило ее уйти в тень. На днях давняя знакомая артистки Лолита Милявская стала гостьей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и поведала о причинах исчезновения Ирины Понаровской.
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Мудрая Понаровская. Постарела, устала и элегантно ушла, в отличие от многих престарелых коллег по цеху, от которых уже тошнит. Уважаю..
Мудрая Понаровская. Постарела, устала и элегантно ушла, в отличие от многих престарелых коллег по цеху, от которых уже тошнит. Уважаю..
Понаровская курила, как сапожник. О каком перфекционизме речь?